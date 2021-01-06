178 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

06 января 2021, 04:43

Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт очередную колонну автобусов с беженцами. Всего в Нагорный Карабах при поддержке российских военных вернулось почти 47,7 тысячи жителей, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 4 января автобусами из Еревана в Степанакерт были доставлены еще 188 беженцев, общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей достигло 47475, сообщило Минобороны России.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об этом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт очередную колонну автобусов с 178 беженцами, сообщила 5 января пресс-служба Минобороны России на своем сайте. По данным ведомства, всего после окончания военных действий в Нагорный Карабах в сопровождении миротворцев прибыли 47 653 человека.

Напомним, 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян указал, что еще около 30 тысяч беженцев выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".