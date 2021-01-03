Минздрав Армении уточнил число погибших военных в Нагорном Карабахе

03 января 2021, 01:00

Проведена судебно-медицинская экспертиза останков 3330 армянских солдат, погибших в Нагорном Карабахе, отчитался Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе осенних боев в Нагорном Карабахе погибло около 2400 армянских солдат, еще сотни пропали без вести. При этом Минобороны Нагорного Карабаха к 12 декабря сообщило о 1815 погибших военнослужащих Армии обороны. На местах боев продолжаются поисковые операции. К 2 января общее число найденных тел армянских военных возросло до 1145, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня, две трети территории, которую до 27 сентября контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, переходит под контроль Баку. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По состоянию на 1 января проведена судебно-медицинская экспертиза останков 3330 погибших в Нагорном Карабахе, со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Армении 2 января сообщило агентство "Sputnik Армения".

По данным ведомства, для опознания 1441 тела потребовалась генетическая экспертиза. Из них опознаны 436 тел, причем 66 - за последние 10 дней, информировало армянское издание News.

Отметим, что Минобороны Азербайджана ранее опубликовало список из 2723 имен военнослужащих, погибших в зоне карабахского конфликта с 27 сентября по 9 ноября и уже похороненных.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".