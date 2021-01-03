03 января 2021, 01:00

Минздрав Армении уточнил число погибших военных в Нагорном Карабахе

Проведена судебно-медицинская экспертиза останков 3330 армянских солдат, погибших в Нагорном Карабахе, отчитался Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе осенних боев в Нагорном Карабахе погибло около 2400 армянских солдат, еще сотни пропали без вести. При этом Минобороны Нагорного Карабаха к 12 декабря сообщило о 1815 погибших военнослужащих Армии обороны. На местах боев продолжаются поисковые операции. К 2 января общее число найденных тел армянских военных возросло до 1145, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня, две трети территории, которую до 27 сентября контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, переходит под контроль Баку.  Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По состоянию на 1 января проведена судебно-медицинская экспертиза останков 3330 погибших в Нагорном Карабахе, со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Армении 2 января сообщило агентство "Sputnik Армения".

По данным ведомства, для опознания 1441 тела потребовалась генетическая экспертиза. Из них опознаны 436 тел, причем 66 - за последние 10 дней, информировало армянское издание News.

Отметим, что Минобороны Азербайджана ранее опубликовало список из 2723 имен военнослужащих, погибших в зоне карабахского конфликта с 27 сентября по 9 ноября и уже похороненных.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджанские военные дали жителям Шурнуха три дня на выселение", "Анонсировано строительство в Шуше пятизвездочного отеля", "Азербайджан назвал число жертв подрыва мин за минувший год".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 января 2021, 02:01

  • Регионы Северного Кавказа внесли в госреестр менее 23 процентов границ

    Границы между регионами Северо-Кавказского федерального округа в целом уточнены чуть более, чем на 22 процента. При этом в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае в Единый государственный реестр недвижимости вообще не внесено записей о границах регионов, сообщило управление Росреестра.

02 января 2021, 23:50

02 января 2021, 22:30

02 января 2021, 22:08

  • Полицейский задержан после убийства мужчины в Дагестане

    Мужчина применил насилие к женщине и пытался напасть на полицейского, вступившегося за нее. Нападавший застрелен, сообщило управлении МВД по СКФО. Сотрудник полиции, применивший оружие, задержан по делу об убийстве и превышении полномочий, проинформировали следователи.

02 января 2021, 20:54

  • Книга Надежды Ажгихиной отразила вклад публикаций о Кавказе в развитие журналистики

    Журналистика остается служением обществу, настаивает Надежда Ажгихина, в сборник которой "Честное слово" вошли интервью российских и зарубежных журналистов, в том числе писавших о Кавказе. Автор рассказала о новом жанре, изобретенном Эльвирой Горюхиной в поездках по горячим точкам. Юлия Калинина, работавшая военкором в Чечне, указала на проблему объективности журналиста.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи