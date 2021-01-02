Тела семи армянских военных найдены в Карабахе

02 января 2021, 13:54

Семь армянских военнослужащих найдены погибшими при поисковых работах в окрестностях Мартуни и Физули. Общее число найденных в местах боев тел возросло до 1 145, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 1 января Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила, что карабахские спасатели нашли трех погибших солдат, а общее число погибших мирных жителей и военных, обнаруженных в местах боев, достигло 1138.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Тела еще семи армянских военнослужащих найдены при поисковых работах в Карабахе. По одному отряду арцахских поисковиков сейчас работает в окрестностях Мартуни (азербайджанское название - Ходжавенд) и Физули (армянское название - Варанда), еще два отряда - вокруг Гадрута. Всего в ходе поисковых работ обнаружены тела 1 145 военнослужащих, пишет сегодня со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабахе Унана Тадевосяна "Sputnik-Армения".

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".