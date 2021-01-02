Карабахские беженцы, 30 ноября. Фото: пресс-служба Минобороны России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12327464@egNews

02 января 2021, 06:32

Миротворцы отчитались о возвращении в Нагорный Карабах 47 тысяч жителей

Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей при поддержке российских миротворцев превысило 47 тысяч человек, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 января российские военные сопроводили из Армении в Нагорный Карабах колонну автобусов с 220 беженцами. Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей приблизилось к 47 тысячам человек.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев. Около 30 тысяч из них выехало из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

За минувшие сутки в места постоянного проживания вернулись 60 жителей Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны России. "Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 47 тысяч беженцев", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 1 января на сайте ведомства.

Напомним, что полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Примечание:

"Почти 17 тысяч школьников вернулись за парты в Нагорном Карабахе", "Власти отчитались о восстановительных работах в Нагорном Карабахе", "Представители власти в Армении оспорили передачу Азербайджану 30 гектаров земли".

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