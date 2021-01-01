220 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

01 января 2021, 07:55

Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт колонну автобусов с 220 беженцами, всего в Нагорный Карабах при поддержке российских военных вернулось около 47 тысяч жителей, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", к 31 декабря общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей превысило 46 тысяч, в сопровождении российских миротворцев в непризнанную республику из Армении вернулась группа из 265 беженцев.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев. Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Из Армении в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось около 47 тысяч беженцев, сообщило Минобороны России. "Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами <…>. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены еще 220 беженцев", – сказано в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Напомним, что полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.