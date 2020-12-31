31 декабря 2020, 09:24

Более 265 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

Из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев приехали еще 265 беженцев, и общее число вернувшихся превысило 46,7 тысячи, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей превысило 46 тысяч, в сопровождении российских миротворцев в непризнанную республику из Армении вернулась группа из 273 беженцев. 30 декабря еще почти 320 беженцев вернулись в Нагорный Карабах.

Минобороны России учли не всех вернувшихся беженцев. Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Из Армении в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 46,7 тысячи беженцев.  265 доставлены из Еревана сегодня, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

"Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. Также ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент России. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Почти 17 тысяч школьников вернулись за парты в Нагорном Карабахе", "Власти отчитались о восстановительных работах в Нагорном Карабахе", "Представители власти в Армении оспорили передачу Азербайджану 30 гектаров земли".

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