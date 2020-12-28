Восемь человек задержаны на акции протеста в Ереване

28 декабря 2020, 12:23

Силовики задержали противников Пашиняна, вышедших сегодня на акцию протеста около здания парламента Армении, в том числе руководителей партии АРФД, а также видеооператора. Перепалка протестующих с депутатом Сисаком Габриеляном закончилась дракой.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ереване с 22 декабря проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 24 декабря были задержаны 94 участника акции. Между полицией и участниками акции протеста в Ереване вечером 25 декабря начали происходить стычки. Оппозиционеры блокировали движение на улицах. Силовики оцепили эти участки и попытались задержать некоторых протестующих, что привело к столкновениям.

Армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. 25 декабря Пашинян предложил парламенту провести внеочередные выборы в 2021 году, чтобы проверить уровень доверия к действующим властям. Никол Пашинян предложил провести внеочередные выборы, чтобы сохранить власть, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Оппозиции не удастся добиться отставки премьера уличными протестами, отметили они.

Сегодня противники Пашиняна собрались перед зданием Национального собрания, они кричали "Позор!" входящим в здание депутатам, требуя от них сместить премьер-министра, сообщает "Sputnik-Армения".

Председатель молодежного крыла РПА Айк Мамиджанян заявил журналистам, что внеочередные выборы сейчас - это "фиктивная повестка". По его словам, Пашинян должен уйти, а к власти должны прийти профессионалы, информирует издание.

Позднее протестующие начали шествие по проспекту Баграмяна, скандируя "Никол - предатель". Во время акции произошла драка между участниками протестов и депутатом парламентской фракции "Мой шаг" Сисаком Габриеляном, пишет News.am.

По данным издания, один из протестующих подошел к автомобилю депутата и спросил: "Пришли за премией?". После того, как Габриелян вышел из машины, мужчина толкнул его, и началась потасовка, во время которой Сисак Габриелян ударил одного из протестующих по лицу. После драки депутат сел в автомобиль и уехал, а протестующие забросали автомобиль яйцами.

На одном из видео, опубликованном изданием, видно, как депутата окружили люди, перепалка переросла в потасовку, во время которой участники драки кричат и толкают друг друга. На кадрах второго видео показано, как один из мужчин падает, в это время в депутата летят яйца, а сотрудники полиции пытаются разнять конфликтующих. В конце видео депутата отводят в сторону машины вопреки его попыткам вернуться к месту драки.

Несколько рядовых участников акции протеста перед входом в Национальное собрание были задержаны. Среди задержанных также член Верховного органа АРФД Арцвик Минасян, председатель Верховного органа АРФД Симон Симонян и оператор ParaTV. Всего, по данным Полиции Армении, задержаны восемь человек, сообщает издание.

Напомним, по условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Угроза территориальных потерь нависла и над рядом муниципалитетов в Армении. Какие территории Азербайджан получил по условиям соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".