Дагестан вышел на первое место в СКФО по числу новых смертей от COVID-19

26 декабря 2020, 12:55

Девять смертей от коронавируса зафиксированы за сутки в Дагестане, а всего в Северо-Кавказском федеральном округе – 21. Лидерство в округе по числу новых случаев заражения COVID-19 сохранил Ставропольский край.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса стало Ставрополье. За сутки с 24 на 25 декабря в регионе скончались семь пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в СКФО зафиксирована 21 смерть от коронавируса. При этом наибольшее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Дагестане – 9, на втором месте Ставропольский край – 7, третье место разделили Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня, где зафиксированы по одной смерти от COVID-19, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в округе достигло 2407. Лидирует по этому показателю также Дагестан – 1097, на втором месте Ставрополье – 699, на третьем месте Кабардино-Балкария – 255. В Ингушетии за все время пандемии скончались 132 пациента с COVID-19, в Северной Осетии – 93, в Чечне – 90, а в Карачаево-Черкесии – 41, следует из данных Роспотребнадзора.

Многим пациентам в дагестанских больницах ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За сутки в СКФО тесты на коронавирус подтвердились у 920 пациентов. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 на Ставрополье – 246, на втором месте Дагестан – 158, на третьем месте Чечня – 145. В Кабардино-Балкарии коронавирус за сутки подтвердился у 103 пациентов, в Карачаево-Черкесии – у 93, в Северной Осетии – у 88, а в Ингушетии – у 87, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число заражений коронавирусом за все время пандемии в округе возросло до 117 796. Лидирует по этому показателю также Ставропольский край – 33 861, на втором месте Дагестан – 22 674, на третьем месте Кабардино-Балкария – 15 309. В Карачаево-Черкесии общее число подтвержденных тестов на COVID-19 достигло 14 671, в Ингушетии – 11 693, в Северной Осетии – 11 573, а в Чечне – 8015, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

30 ноября в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса наряду с Калмыкией и Москвой вошла Чечня. При этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. Неделей ранее, 23 ноября, "Медиазона" включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, указано в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

За все время пандемии в СКФО от коронавируса вылечились 100 187 пациентов. Наибольшее число выздоровевших в округе приходится также на Ставропольский край – 30 594, на втором месте Дагестан – 19 4 52, на третьем месте Кабардино-Балкария – 13 354. В Карачаево-Черкесии коронавирусом переболел 13 071 пациент, в Северной Осетии – 10 265, в Ингушетии – 9682, а в Чечне – 3769, сообщается на сайте.

К утру 26 декабря в СКФО число пациентов с COVID-19 составило 15 202. Лидирует по числу активных больных Чечня – 4156, на втором месте Ставрополье – 2568, на третьем месте Дагестан – 2125. В Ингушетии – 1879 пациентов с COVID-19, в Кабардино-Балкарии – 1700, в Карачаево-Черкесии – 1559, а в Северной Осетии – 1215, следует из данных Роспотребнадзора.

Напомним, что самым многонаселенным регионом СКФО является Дагестан, где по состоянию на 1 января проживали 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии - 465 тысяч человек, следует из данных на сайте Росстата.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".