Сотрудник ФСБ во время спецоперации. Фото пресс-службы НАК http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/fsb/pyat-verbovshchikov-mto-zaderzhany-v-kazani.html#&gid=1&pid=2

16 декабря 2020, 08:53

Спецоперация в Чечне стала третьей с начала года

Перестрелка в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в которой силовики ликвидировали предполагаемого боевика, стала третьей в Чечне с начала текущего года. Ранее спецоперация проводилась в октябре в Грозном.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 декабря силовики провели спецоперацию в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Глава региона Рамзан Кадыров заявил, что во время нее был убит предполагаемый боевик Казбек Байдулаев. При этом он ранее уже был назван в числе убитых 11 октября.

32-летний уроженец чеченского села Янди Казбек Байдулаев, по информации силовиков, с 2016 года участвовал в боевых действиях в Сирии, но вернулся в Россию в 2020 году. В 2008 году он был осужден вместе с братом Анзором на шесть месяцев лишения свободы. В марте 2009 года родственники Казбека Байдулаева сообщили, что его увезли из дома вооруженные люди. Спустя несколько дней Байдулаев нашелся в грозненском РОВД. При встрече он рассказал матери, что силовики заставили его оговорить себя.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, проведенная спецоперация в Ачхой-Мартановском районе стала третьей с начала этого года.

Предыдущий вооруженный инцидент произошел в Чечне 13 октября в Октябрьском районе Грозного. Силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились предполагаемые боевики. В перестрелке были убиты четверо из них, погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

До спецоперации в Грозном предыдущая перестрелка с участием силовиков в Чечне произошла 11 октября. В ходе спецоперации в Серноводском районе недалеко от границы с Сунженским районом Ингушетии были убиты два предполагаемых боевика. Личности двух человек, убитых во время спецоперации в Серноводском районе, предварительно установлены, один из них находился в федеральном розыске, сообщил Следком.

Спецоперация 11 октября стала в Чечне первой почти за два года, свидетельствуют подсчеты "Кавказского узла". Предыдущий вооруженный инцидент произошел в Урус-Мартановском районе в ноябре 2018 года - тогда 34-летний мужчина и 17-летний подросток, вооруженные ружьем, оказали сопротивление силовикам и были убиты.

До спецоперации на границе с Ингушетией, 9 сентября 2019 года в Чечне был ликвидирован предполагаемый боевик. Сотрудники ГИБДД остановили в Ленинском районе города машину, за рулем которого находился уроженец Надтеречного района Усман Азиев, 2001 года рождения. Как утверждали силовики, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских и был убит ответным огнем.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хроникеНовости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Житель Чечни призвал не верить информации о пытках родственника силовиками", "В июле 2020 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли пять человек", "Мать опознала Багаудина Евлоева на видео с признанием в теракте".

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