Миротворцы отчитались об укреплении блокпостов в Лачинском коридоре

14 декабря 2020, 08:25

Блокпосты в Лачинском коридоре оборудуются защитой от стрельбы и осколков, сообщило Минобороны России. Обстановка в Гадрутском районе после вооруженного столкновения спокойная, рассказал командующий миротворческим контингентом Рустам Мурадов.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные 11 и 12 декабря атаковали врмянские села Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе. Ранения получили три военных Нагорного Карабаха, сообщило ведомство. После нарушения перемирия не исключены аналогичные инциденты, в том числе в подконтрольном российским миротворцам Лачинском коридоре, предположили опрошенные «Кавказским узлом» армянские аналитики.

Лачинский район, за исключением соединяющего Армению и Нагорный Карабах Лачинского коридора, перешел под контроль Азербайджана 1 декабря. Азербайджан настаивает на изменении маршрута коридора с целью получить контроль и над расположенным там городом Лачином. Армяне, оставшиеся в городах и селах Лачинского коридора, не чувствуют себя в безопасности, указано в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. По данным ведомства, наблюдательные посты оборудуются фортификационными сооружениями «Блокпост». Они позволят защитить военных от стрелкового оружия и осколков, а также вести круговое наблюдение за территорией, отмечается в сообщении.

Обстановка в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар) нормализовалась, сообщил командующий миротворческим контингентом Рустам Мурадов. "Миротворцами ведется постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон", - процитировало его РИА "Новости".

Напомним, азербайджанская сторона 13 декабря объявила инцидент вынужденной антитеррористической операцией. Ее было решено провести в связи с тем, что с 26 ноября по 8 декабря в Гадрутском районе четыре азербайджанских военных были убиты, а еще три человека получили ранения при нападениях оставшихся там вооруженных отрядов, указали в совместном заявлении Службы госбезопасности и Минобороны Азербайджана.

10 ноября вступило в силу соглашение России, Азербайджана и Армении о прекращении боев, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. В регион введены российские миротворцы, а в Баку российские и турецкие военные работают в совместном центре по контролю за соблюдением перемирия. По условиям соглашения о режиме прекращении огня Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликованы карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе и текст трехстороннего заявления Алиева, Пашиняна и Путина.

С подробностями об обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".