Парламент Азербайджана. Фото President.az

11 декабря 2020, 11:54

Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения

Депутаты парламента страны проголосовали за отмену режима военного положения с 12 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", в Азербайджане военное положение было введено с 28 сентября в связи с боевыми действиями в зоне карабахского конфликта. Вместе с ним был введен комендантский час с 21.00 по 06.00.

10 ноября, когда вступила в силу договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, объявлено в Азербайджане Днем победы в Отечественной войне, а 27 сентября, когда началось осеннее обострение конфликта - Днем памяти погибших. 

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана одобрил отмену военного положения, сообщило сегодня издание Report.az. Ранее на обсуждение в парламент поступил соответствующий указ президента страны, согласно которому с 00.00 часов (01.00 мск) по местному времени 12 декабря в Азербайджане отменяется военное положение, сказано в публикации.

Напомним, что комендантский час был введен в Баку, Сумгаите, Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, Апшеронском, Джебраильском, Физулинском, Бейляганском, Агдамском, Тертерском, Гейгельском, Дашкесанском, Гядабейском, Товузском, Шамкирском,  Газахском и Агстафинском районах Азербайджана. Во время его действия запрещалось находиться на улицах и в других общественных местах без документов, удостоверяющих личность, и спецразрешения. Также было ограничено движение машин, въезда-выезда в населенные пункты.

По данным Минобороны Азербайджана с 27 сентября по 9 ноября погибли 2783 военнослужащих, еще более 100 пропали без вести. Среди мирных жителей к 7 ноября погибли не менее 93 человек, 404 ранены.

Ранее "Кавказский узел" писал, что после прекращения боевых действий, Азербайджан анонсировал восстановление отошедших под его контроль населенных пунктов Нагорного Карабаха. В частности, власти страны планируют такие работы совместно с турецкими и итальянскими инвесторами. Помимо Нагорного Карабаха, восстановительные работы будут проходить и в Азербайджане, отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Наряду с традиционными сферами сотрудничества сюда входят и наши большие планы по восстановлению разрушенных городов Азербайджана. Потому что мы нуждаемся в создании новой инфраструктуры – строительстве новых дорог, железнодорожных линий, аэропортов, школ и больниц", - отметил Алиев.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Правозащитники заявили о военных преступлениях обеих сторон карабахского конфликта", "Власти сочли преждевременным возобновлять работу школ в Бердзоре и двух селах", "Обнародован список имен 33 погибших военных Нагорного Карабаха".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 декабря 2020, 12:52

11 декабря 2020, 11:56

  • Кадыров высмеял санкции США и Великобритании

    Рамзан Кадыров назвал абсурдными новые санкции США и Великобритании, введенные в связи с нарушениями прав человека в республике, и заверил, что на ситуацию в Чечне эти ограничения не повлияют. Магомед Даудов поддержал позицию главы Чечни, а министр информации Ахмед Дудаев подверг авторов списка Магнитского критике за санкции против фонда имени Кадырова.

11 декабря 2020, 10:58

  • Муслим Даххаев оставлен под арестом

    Верховный суд Дагестана подтвердил постановление Советского райсуда Махачкалы о заключении под стражу бывшего руководителя главка УФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил сегодня адвокат.

11 декабря 2020, 10:34

  • Суд разрешил волгоградским Свидетелям Иеговы* выходить из дома

    Пяти обвиняемым в экстремизме волгоградским Свидетелям Иеговы* по-прежнему нельзя пользоваться телефоном и интернетом, но запрет покидать дома с них снят по решению суда. Пока продолжается судебное следствие, подсудимым сложно найти работу, рассказала супруга одного из них.

11 декабря 2020, 09:50

  • Вандалы осквернили два памятника в Астрахани

    Памятники татарскому поэту Габдулле Тукаю и ногайскому ученому Абдулхамиду Джанибекову вымазали краской неизвестные в Астрахани, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила региональная прокуратура.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи