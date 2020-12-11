11 декабря 2020, 11:54

Депутаты парламента страны проголосовали за отмену режима военного положения с 12 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", в Азербайджане военное положение было введено с 28 сентября в связи с боевыми действиями в зоне карабахского конфликта. Вместе с ним был введен комендантский час с 21.00 по 06.00.

10 ноября, когда вступила в силу договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, объявлено в Азербайджане Днем победы в Отечественной войне, а 27 сентября, когда началось осеннее обострение конфликта - Днем памяти погибших.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана одобрил отмену военного положения, сообщило сегодня издание Report.az. Ранее на обсуждение в парламент поступил соответствующий указ президента страны, согласно которому с 00.00 часов (01.00 мск) по местному времени 12 декабря в Азербайджане отменяется военное положение, сказано в публикации.

Напомним, что комендантский час был введен в Баку, Сумгаите, Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, Апшеронском, Джебраильском, Физулинском, Бейляганском, Агдамском, Тертерском, Гейгельском, Дашкесанском, Гядабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах Азербайджана. Во время его действия запрещалось находиться на улицах и в других общественных местах без документов, удостоверяющих личность, и спецразрешения. Также было ограничено движение машин, въезда-выезда в населенные пункты.

По данным Минобороны Азербайджана с 27 сентября по 9 ноября погибли 2783 военнослужащих, еще более 100 пропали без вести. Среди мирных жителей к 7 ноября погибли не менее 93 человек, 404 ранены.

Ранее "Кавказский узел" писал, что после прекращения боевых действий, Азербайджан анонсировал восстановление отошедших под его контроль населенных пунктов Нагорного Карабаха. В частности, власти страны планируют такие работы совместно с турецкими и итальянскими инвесторами. Помимо Нагорного Карабаха, восстановительные работы будут проходить и в Азербайджане, отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Наряду с традиционными сферами сотрудничества сюда входят и наши большие планы по восстановлению разрушенных городов Азербайджана. Потому что мы нуждаемся в создании новой инфраструктуры – строительстве новых дорог, железнодорожных линий, аэропортов, школ и больниц", - отметил Алиев.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".