Чеченская диаспора выступила против депортации земляков из Австрии в Россию

04 декабря 2020, 11:57

Представители чеченской диаспоры и правозащитники провели 3 декабря в Вене акцию протеста против массовой депортации в Россию этнических чеченцев. Австрийские власти такими решениями нарушают Конвенцию о правах человека, согласилась глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

По подсчетам активистки австрийского культурного объединения "Ичкерия" Розы Дунаевой, из страны выслали не менее 27 человек. Тем же рейсом были депортированы и члены чеченской диаспоры Германии. "По нашей информации, кандидатов на депортацию привезли также из Германии, сверх 27, которых выслали из Австрии, чтобы заполнить прямой рейс до Москвы, и вывезли их на военном самолете", - сказала Дунаева корреспонденту "Кавказского узла".

К акции протеста присоединились австрийские правозащитники

Представители чеченской диаспоры провели в аэропорту Вены акцию протеста против депортации. Роза Дунаева отметила, что согласовывала акцию в полиции Вены. "Со мной был второй заявитель, австрийский гражданин, правозащитник из движения Stop Deportation – без этого, боюсь, акцию бы вообще не разрешили. Изначально мы планировали провести мероприятие 3 декабря днем перед депортационной тюрьмой, это в Вене, но при согласовании акции в полиции мне сказали: «А зачем акция после депортации, их же уже увезут?» Вот так случайно выяснилось, что уже утром задержанных отвезли в аэропорт. В итоге мы поехали туда и были там до середины дня, когда был намечен вылет специального чартерного рейса, провели акцию прямо в аэропорту", - рассказала Дунаева.

По ее словам, к акции, в которой приняло несколько десятков человек, присоединились местные австрийские правозащитники, специально приехавшие из других городов в столицу.

На фотографиях, опубликованных на странице Дунаевой и в паблике Seebrücken Wien в Facebook, активисты держат таблички с надписями на немецком языке: "Чеченцы, которые выступали за свободу своей страны – под прицелом российских спецслужб", "Чеченцы – политические враги, не имею в России шансов на выживание", "Нелегальных людей не бывает". "Право остаться – для всех!".

Большинство депортированных - чеченского происхождения. Их высылают, несмотря на грозящую им в России опасность, указано в публикации. По словам родственников, причиной выставки стали незначительные нарушения закона, совершенные в молодом возрасте. "Некоторые из них прожили в Австрии более 15 лет, большую часть жизни провели здесь и долгое время имели вид на жительство", - заявили активисты. На их странице Seebrücken Wien в Facebook поясняется, что это группа из трех десятков человек, не связанных с какими бы то ни было политическими объединениями.

В июле блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Они сообщили об этом после убийства в Австрии уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены". Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Депортация разделила минимум одну семью

Депортированные не ожидали, что с ними так поступят, указала Роза Дунаева. "Это в основном молодые люди, которые здесь жили 16-17 лет, с детства. Когда-то в прошлом у них был криминал. Они отсидели здесь за правонарушения, после этого их лишили статуса беженца. Были те, кому пришел отказ в статусу беженца, но семья ждала результатов обжалования процедуры. Но их внезапно депортируют в Россию. Единственные, кого удалось временно отбить – это семь человек, у которых не было отрицательных тестов на коронавирус - без них в самолет не сажают", - рассказала Дунаева.

Она отметила, что посольство России проявило оперативность в выдаче депортируемым паспортов. "Обычно это долгая процедура. Среди беженцев есть и те, у кого никогда не было российского паспорта. Или если 16-17 лет человек отсутствует, бывает, приходит ответ из России, что не могут установить его личность. Однако в этот раз очень быстро выдали российские паспорта", - пояснила Дунаева.

Ей известны имена только троих депортированных - это мужчины 1974, 1998 и 1999 годов рождения. По формальным критериям под депортацию подпадает и ранее осужденный в Австрии противник Кадырова блогер Мурад Асламаханов. "Скорее всего, его среди депортированных не было, однако точно нам ничего не известно. Насколько мы поняли, ему рекомендовали прекратить его высказывания против Кадырова, и тогда его бы оставили в стране. Но семья его больше не выходит на связь", - сказала Дунаева.

Асламханов начал вести YouTube-канал после резонансного унижения в Чечне Салмана Тепсуркаева, сотрудничавшего с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. 12 сентября блогер сообщил, что в Чечне задерживают его родственников. В видеообращении к Рамзану Кадырову он заступился за своих родных, пригрозив расправой над живущими в Европе родственниками людей из окружения главы Чечни. 16 сентября австрийская полиция задержала блогера и его брата Мухарбека по обвинению в незаконном ношении оружия. За его задержанием стоит стремление австрийских силовиков обеспечить безопасность блогера после видеообращения к главе Чечни, указали сестра Асламханова и чеченский блогер из Финляндии Муса Ломаев.

Один из депортированных - этнический чеченец, не знающий русского языка, семья его осталась в Австрии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник акции, руководитель объединения "Ичкерия" в Вене Хусейн Исханов.

"Меня эта история затронула потому, что разделяют семьи. Обо всех депортируемых мы не знаем – наверняка кто-то из них ездил в Сирию. Но у большинства из них был мелкий криминал. Меня эта история зацепила потому, что там есть юноша по имени Мансур, которого пырнули ножом - какой-то афганец. Он запомнил обидчика, через какое-то время «отомстил». Его задержали, он отсидел, вышел, после этого устроился на образовательные курсы. Его вызвали в полицию 2 декабря, якобы что-то подписать, и больше уже не выпустили. Он не знает русского языка. Вся его семья осталась в Австрии. У меня просто ком в горле. Моя мать, депортированная в 1944 в возрасте 14 лет, отстала от поезда, потеряла свою мать. Вышла замуж за моего отца и смогла найти свою мать только в 1957, после возвращения из ссылки. И таких историй много. Мы не ожидали, что Австрия будет поступать так же", - сказал Исханов.

По данным Розы Дунаевой, отец Мансура погиб в Первой чеченской войне (1994-1996 гг.). Молодой человек оказался в Австрии еще ребенком. "Он ходил на наши акции. Мы выдали ему паспорт Ичкерии. Он фотографировался публично с флагом Ичкерии. Он не говорит по-русски, только по немецки. Здесь он был осужден за драку, но после этого уже начал получать образование. Его мать в Австрии - как он будет жить в России?", - сказала активистка.

В диаспоре связали депортацию с националистами у власти

Роза Дунаева полагает, что депортация не связана напрямую с недавними терактами в Вене. "Возможно, в силу одного возраста, те, кого депортируют, с кем-то из задержанных пересекались. Но в целом нам неизвестно об осужденных за тяжкие преступления, экстремизм среди депортируемых", - заявила Дунаева.

2 ноября в столице Австрии произошла серия террористических атак. Нападавшие использовали огнестрельное оружие, один из них был убит. По данным австрийских властей, он был сторонником ИГ*. К 5 ноября в связи с расследованием дела о терактах были задержаны не менее 15 человек, включая этнического чеченца, который сам пришел в полицию с жалобой на выбитые спецназом двери. Позже итальянские силовики задержали уроженца Чечни Турко Арсимекова, заподозрив его в изготовлении поддельных документов для членов австрийской террористической ячейки.

Дунаева связывает массовую депортацию с приходом к власти в Австрии в 2017 году коалиционного правительства, в которое входит ультраправая Австрийская партия Свободы (АПС).

"Йохан Гуденус - не главный, но важный человек в этой партии, знающий русский, женатый на русской, ездил к Кадырову о чем-то договариваться", - отметила Дунаева.

Члены АПС побывали в Грозном в декабре 2016 года, они встретились с руководством республики и, в частности, сфотографировались с Рамзаном Кадыровым. В феврале 2017 года в Вене были задержаны 22 выходца из Чечни. Резонансом, связанным с этим задержанием, воспользовались как австрийские националисты, так и глава МВД Австрии, заявивший о "злоупотреблении беженцами гостеприимством".

На той встрече с Кадыровым в 2016 году деятели АПС пытались договориться об облегчении процедуры высылке чеченцев из Австрии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" специализирующийся на Северном Кавказе профессор Венского университета Ханс-Георг Хайнрих.

Кремлю удалось создать в Европе образ "злого чечена", констатировал в комментариях на своей странице в Facebook Хусейн Исханов. "Помните, у Лермонтова:"Злой чечен ползет на гору, точит свой кинжал..." - это писал русский поэт, в составе русской армии пришедший захватить чужую территорию и покорить горские народы. <...> Несколько лет тому назад в одном из своих выступлений Путин заявил, что Европа еще пожалеет что приняла чеченцев. С тех пор Лубянка делает все, чтобы запугать Европу злыми чеченами", - написал он вечером 3 декабря.

Исханов привел свой разговор с австрийским журналистом правого уклона, который доказывал ему, что чеченцы не работают, сидят на пособиях, а чеченская молодежь агрессивная и неуправляемая. "Когда я спросил, со сколькими чеченцами он знаком, мой друг сказал, что я первый чеченец, с которым он разговаривает. На вопрос, а как же он пишет о нас, он ответил: "Мне не обязательно знать чеченцев". Такой подход наблюдается почти у всех. Даже русские, бежавшие в европейские страны, находящиеся точно в таком же положении и на таких же правах, считают, что чеченцев надо отправить в Россию", - посетовал Хусейн Исханов.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось обнаружить в австрийской прессе новостей об этой депортации. "Мало кто это освещает – правоохранительные органы обычно ничего подробно не говорят", - указал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник австрийского информационного агентства APA Хервиг Хеллер.

Правозащитники сочли депортации из Австрии нарушением прав человека

Депортации жителей Австрии со статусом беженцев, особенно массовые – нарушение статьи 3 Конвенции о правах человека, указала председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Даже если человек совершил преступление, пусть он отбывает наказание в этой стране и остается в ней, поскольку основания, по которым было выдано убежище, не изменились – ему по-прежнему опасно возвращаться на родину. Но Австрия все это игнорирует, и самое главное, ничего не объясняет", - подчеркнула Ганнушкина.

Массовые депортации из Австрии в нарушение статьи 3 Конвенции о правах человека наблюдались и до 2017 года, при этом один из ярких случае произошел год назад, отметила она.

"Именно Австрия давно беспокоит правозащитников. Там беженцам стало небезопасно жить. Так, год назад выслали семью с тремя детьми, дочками, которые прекрасно интегрировались, одна из них поступила в университет. Они были светскими людьми: женщины в семье не носили платки. В сегодняшней Чечне им находиться совершенно невозможно. Даже в лагерях для беженцев доходило до рукоприкладства за то, что они не одевались по дресс-коду. Конечно, мы стараемся встречать депортируемых, но вместе с нами их встречают сотрудники ФСБ. Вот эта семья обратилась к нам. Мы обратились в российское посольство в Австрии. Российское посольство ответило нам, что МВД Австрии проигнорировало наш запрос. Получается, МВД Австрии ничего не объясняет даже МИДу. Но ладно бы нам не объясняли – но ведь они обязаны это объяснять самим депортируемым", - посетовала Ганнушкина.

Следить за судьбой депортируемых в Россию возможно только в случае прямых обращений родственников. "Если родственники с нами не свяжутся, мы просто ничего не узнаем о судьбе такого человека. В аэропорту их встречают сотрудники ФСБ, дальше везут на Кавказ. Если они попадают к <МВД Чечни>, то либо их выкупают родственники за большие деньги, либо нужно добиться ну очень большой огласки, чтобы их выпустили. Никто не запрещает спецслужбам «присматриваться» к таким людям - в конце концов, они для этого и существуют. Но на какие-то действия, задержания, нужны основания, а они в большом количестве случаев отсутствуют", - заявила Ганнушкина.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

В октябре о депортации чеченцев заявляла и Франция, однако министр внутренних дел Франции уточнил, что речь идет только о тех, кто отбыл наказание за тяжкое преступление экстремистской направленности. В 2015 году после массового убийства в Париже сотрудников Charlie Hebdo и теракта в концертном зале Батаклан у проживающих во Франции чеченцев прошли обыски. При этом сообщалось о задержании некоего Исы Х., у которого нашли флаг запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* и пропагандистские ролики. Французские спецслужбы заявили, что он успел побывать в Сирии и "глубоко радикализовался". В дальнейшем подробно о судьбе этого человека французские СМИ не сообщали. 16 ноября "Кавказ реалии" сообщили о недавней депортации из Франции Исы Хасиева, возраст которого совпадает с возрастом Исы, о котором пресса писала ранее.

Во франкоязычном интернете также появились публикации на ультраправых конспирологических сайтах, содержащих имена и фамилии еще нескольких чеченцев, осужденных за экстремизм (подтверждением этих данных "Кавказский узел" не располагает). В публикациях цитируется мнение некого "российского полицейского, переехавшего в Тулузу", о том, что чеченские беженцы "совершали десятки терактов в год", а также "связаны с бандитизмом", о чем Россия "давно предупреждала", передал корреспондент "Кавказского узла".