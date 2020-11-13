Уроженец Чечни задержан в Италии по делу о теракте в Вене

13 ноября 2020, 18:44

Итальянские силовики задержали уроженца Чечни Турко Арсимекова, заподозрив его в изготовлении поддельных документов для членов австрийской террористической ячейки, сообщила Corriere della Sera.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 2 ноября в столице Австрии произошла серия террористических атак. Нападавшие использовали огнестрельное оружие, один из них был убит. По данным австрийских властей, он был сторонником ИГ*. К 5 ноября в связи с расследованием дела о терактах были задержаны не менее 15 человек, включая этнического чеченца, который сам пришел в полицию с жалобой на выбитые спецназом двери.

35-летний уроженец Чечни Турко Арсимеков задержан в Италии по подозрению в причастности к австрийской террористической ячейке, в которую входил и убитый 2 ноября в Вене. По данным силовиков, Арсимеков регулярно изготавливал документы для членов этой ячейки. Дома у него найдены около 30 фальшивых документов для разных стран Восточной Европы, готовых к отправке. Арсимеков на чеченском языке рекламировал свои услуги в соцсети Instagram, говорится в публикации итальянского издания Corriere della Sera от 12 ноября.

Арсимеков часто получал из Австрии переводы по 300-400 евро, что следствие связывает с нелегальной торговлей оружием. Информацию об Арсимекове итальянские власти получили от австрийских силовиков. В Италии уроженец Чечни просил убежища, но получил отказ. Итальянские власти запросили у российских спецслужб, фигурирует ли имя Арсимекова среди боевиков Второй чеченской войны, говорится в публикации.

35-летний гражданин России чеченского происхождения был задержан 11 ноября, говорится в сообщении на сайте полиции Италии от 12 ноября.

Серия террористических атак в Вене произошла после того, как в середине октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самюэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. Президент Франции на похоронах Пати заявил, что власти страны не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в распространении экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один". При этом Кадыров и Межиев никак не отреагировали на серию терактов в Вене.

Власти стран Европы не справляются с притоком беженцев-мусульман и не учитывают их религиозную специфику, указали ранее "Кавказскому узлу" политологи Алексей Малашенко и Федор Лукьянов.