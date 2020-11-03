Кадыров и Межиев воздержались от реакции на теракты в Вене

03 ноября 2020, 12:22

Глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики Салах Межиев, активно комментировавшие убийство учителя во Франции, не отреагировали на серию терактов в Вене, при которых трое прохожих погибли и более десяти получили ранения. Власти стран Европы не справляются с притоком беженцев-мусульман и не учитывают их религиозную специфику, указали политологи Алексей Малашенко и Федор Лукьянов.

Как сообщал "Кавказский узел", в середине октября в Европе, в пригороде Парижа, также произошел теракт - был обезглавлен учитель истории и географии Самюэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. 21 октября на церемонии прощания с убитым Пати Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в распространении экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

После этого во Франции произошло несколько террористических атак. Так, 29 октября в Ницце с криками: "Аллах Акбар" мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двух человек, сообщила 29 октября газета "Взгляд". По данным издания, в то же время в другом городе Франции — Авиньоне — вооруженный ножом мужчина попытался напасть на полицейских, сообщалось, что нападавший также кричал: "Аллах Акбар", в результате перестрелки с силовиками он был убит. В тот же день попытки нападений были еще в Париже и Лионе, информирует сегодня РБК.

Поздним вечером 2 ноября в шести местах столицы Австрии произошла серия террористических атак, сообщает сегодня РБК. По данным издания, нападавших было несколько, они использовали огнестрельное оружие. Один из нападавших был ликвидирован, он был сторонником ИГ*, ведётся поиск его возможных пособников, со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера информирует сегодня информационный канала RT на своем сайте. Глава венской полиции Герхард Пюрстль заявил, что в результате теракта погибли три человека — двое мужчин и одна женщина, пострадали ещё 16 человек, большинство из них госпитализировано.

Канцлер Австрии Себастьян Курц попросил жителей Вены по возможности не выходить из дома и действовать в соответствии с последними новостями и рекомендациями. Занятия в школах отменены, учебные заведения в Вене примут только тех детей, которых не с кем оставить, сообщает телеканал НТВ на своем сайте.

Слова соболезнования в связи со случившимся выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии!" — написала Захарова на своей странице в Facebook сегодня ночью.

Теракт в Вене осудили также президент США Дональд Трамп, МИД Турции и Генсек ООН Антониу Гутерриш. "Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе. Эти злонамеренные нападения на невинных людей должны прекратиться", — привело сегодня слова Трампа РИА "Новости".

Руководители институтов Евросоюза назвали случившееся в Австрии "трусливым терактом". "Европа категорически осуждает этот трусливый теракт, направленный против жизни людей и человеческих ценностей", — цитирует сегодня главу Европейского совета Шарля Мишель ТАСС.

На официальных страницах главы Чечни Рамзана Кадырова и главы муфтията республики, а также аккаунтах в соцсетях, активно комментирующих убийство учителя в пригороде Парижа, на 12.10 мск сегодня нет комментариев по поводу произошедшего в Австрии.

Ксения Собчак, вступившая в полемику с Кадыровым после терактов во Франции, назвала произошедшее в Вене "немыслимым". "То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками: "Аллаху Акбар" носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, то, что происходило во Франции — это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман, и всех тех, кто считал и считает, что политика "умиротворения агрессора" может сработать. Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации, о мире, иначе этот мир просто разрушат", — написала Собчак на своей странице в Instagram.

27 октября Ксения Собчак вступила в заочную полемику с Рамзаном Кадыровым о свободе слова, укорив главу Чечни за "удивительно средневековое понимание "покушения на ценности". Французского президента Эмманюэля Макрона, с которым полемизировал Кадыров, Собчак назвала своим героем. После этого Собчак и ее команда получили угрозы. Ксению Собчак постигнет участь Самюэля Пати, если она не удалит публикации о карикатурах на пророка Мухаммада, написал автор одного из таких сообщений. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы призвали Собчак всерьез отнестись к угрозам и обратиться в полицию. Правозащитники указали на имиджевые потери Кадырова от угроз в адрес Собчак.

Аналитики связали теракты в Европе с неотлаженной работой властей с мусульманскими беженцами

Последние теракты в Европе прокомментировал руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. Он связал их с большим количеством мигрантов-мусульман в странах Европе, особенно во Франции, которых невозможно ассимилировать под местные культурные традиции.

"Французы всегда относились к этому достаточно легкомысленно. Они считали, что смогут их ассимилировать и адаптировать, ведь у них же были колонии в мусульманском мире. И когда их предупреждали, что это плохо кончится, французы в это не верили. Но ассимилировать мусульманина невозможно. Можно ассимилировать тунисца, ливийца — да, но как мусульманина — человека, который является приверженцем религии ислам, — невозможно и бесполезно. Он никогда от нее не откажется", — заявил Малашенко в интервью "МБХ-медиа".

Политолог добавил, что терроризм — это крайняя форма конфликта культур и цивилизаций. "Если есть такой конфликт, значит, будут эксцессы. Все это будет волнообразно продолжаться как минимум ближайшие лет пятьдесят. И нам с этим жить. Какой выход? Выхода нет. Но я бы никогда не стал рисовать карикатуры на пророка", — заявил эксперт.

Терроризм в Европе перешел в фазу индивидуального террора, а причины этого "зрели давно" и связаны с притоком беженцев в страны Европы в последние годы, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", политолог Федор Лукьянов.

"Отношения между правительствами европейских стран и мусульманскими общинами, живущими в этих странах, не налажены. Обратная связь если и есть, то недостаточна. В результате, правительства и правоохранительные органы плохо понимают, что там происходит", — привело слова Лукьянова издание "Взгляд".

Эксперт назвал "попытки властей каким-то образом реагировать на проблему иной раз дают обратный эффект". "Например, громкие заявления президента Макрона о том, что ислам находится в кризисе, и Франция не допустит исламского сепаратизма — кроме ярости и раздражения у мусульман ничего не вызывает", — сказал он.

Напомним, что в начале июля в Вене был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров (Анзор из Вены). В своих видео блогер открыто критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Первым убийством оппонента Рамзана Кадырова в Европе стал расстрел 13 января 2009 года в центре Вены бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

В Вене также проживает оппозиционный блогер Сайд-Хусейн Магомадов, который на своем канале критикует Рамзана Кадырова и чеченские власти. В октябре родственники блогера провели сход, на котором прокляли Магомадова. Близкие записали видео с проклятиями под давлением, уверен сам Магомадов. Неприятие властей Чечни растет, число критиков увеличивается, но многие публично не готовы высказываться из-за возможной мести кадыровцев, считают беженец Муса Ломаев и глава объединения "Ичкерия" Хусейн Исханов.

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