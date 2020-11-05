Выросло число задержанных в Вене уроженцев Северного Кавказа

05 ноября 2020, 18:24

Не менее 15 человек задержаны после теракта в Вене, включая этнического чеченца, который сам пришел в полицию с жалобой на выбитые спецназом двери, сообщили австрийские силовики.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 ноября в шести местах столицы Австрии произошла серия террористических атак. Глава венской полиции Герхард Пюрстль заявил, что погибли три человека. Нападавших было несколько, они использовали огнестрельное оружие. Один из них был ликвидирован, он был сторонником ИГ*, ведется поиск его возможных пособников, сообщили местные власти. После терактов австрийские власти задержали выходцев с Северного Кавказа и балканских стран, рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

23-летний житель Вены чеченского происхождения 4 ноября обратился в полицию австрийской столицы с жалобой на выломанную в его квартире дверь. Однако оказалось, что дверь выломали 3 ноября сотрудники антитеррористического подразделения Cobra, которое проводило обыски в связи с терактом. Жильца тогда не оказалось дома, он был задержан после обращения в полицию. Правоохранители подозревают его в связях с предполагаемым террористом, сообщило сегодня РИА "Новости", цитируя немецкое издание Heute. 3 ноября были задержаны 14 человек из ближайшего окружения предполагаемого боевика, все они мигранты. Среди них есть граждане нескольких стран, в том числе России, со ссылкой на начальника полиции Вены Герхарда Пюрстля передало 4 ноября издание Deutsche Welle. По словам посла Дмитрия Любинского, российское диппредставительство ожидает от австрийской стороны официального подтверждения о наличии российского гражданства у кого-либо из задержанных по делу о теракте. "В контактах посольства с представителями австрийских правоохранительных органов вопрос о возможном наличии у кого-либо из задержанных в связи с терактом в Вене российского гражданства со стороны партнеров не поднимался. Такой информации у нас нет, никаких обращений на этот счет к нам не поступало. Посольство ожидает официальное подтверждение", - процитировал сегодня Любинского ТАСС. Восемь из 15 задержанных по делу о теракте в Вене ранее были судимы, сообщил сегодня министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передала Vienna online. Отметим, что серия террористических атак в Вене произошла после того, как в середине октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самюэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца. Президент Франции на похоронах Пати заявил, что власти страны не откажутся от публикации подобных карикатур. Рамзан Кадыров обвинил Эмманюэля Макрона в распространении экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один". При этом Кадыров и Межиев никак не отреагировали на серию терактов в Вене. Власти стран Европы не справляются с притоком беженцев-мусульман и не учитывают их религиозную специфику, указали ранее "Кавказскому узлу" политологи Алексей Малашенко и Федор Лукьянов.

"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.