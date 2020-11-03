Уроженцы Северного Кавказа задержаны после терактов в Вене

03 ноября 2020, 14:49

После трактов в Вене австрийские власти задержали выходцев с Северного Кавказа и балканских стран, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 2 ноября в шести местах столицы Австрии произошла серия террористических атак. Глава венской полиции Герхард Пюрстль заявил, что погибли три человека. Нападавших было несколько, они использовали огнестрельное оружие. Один из них был ликвидирован, он был сторонником ИГ*, ведётся поиск его возможных пособников, сообщили местные власти.

Уроженцы Северного Кавказа и ряда балканских стран задержаны после терактов в Вене, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По его словам, многочисленные задержания прошли не только в Вене, но и в других городах Австрии. "Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа. Никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет", – сказал Любинский в эфире телеканала.

После терактов, канцлер Австрии Себастьян Курц обратился к жителям Вены с просьбой по возможности не выходить из дома и действовать в соответствии с последними новостями и рекомендациями. Также отменены занятия в школах, а учебные заведения в городе примут только тех детей, которых не с кем оставить, сообщило сегодня РБК.

Слова соболезнования в связи со случившимся выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Теракт также осудили президент США Дональд Трамп, МИД Турции и Генсек ООН Антониу Гутерреш. Руководители институтов Евросоюза назвали случившееся в Австрии "трусливым терактом". "Европа категорически осуждает этот трусливый теракт, направленный против жизней людей и человеческих ценностей", - процитировал ТАСС сегодня главу Европейского совета Шарля Мишель.

На официальных страницах главы Чечни Рамзана Кадырова и главы муфтията республики, а также аккаунтах в соцсетях, активно комментирующих убийство учителя в пригороде Парижа, на 14.45 мск сегодня нет комментариев по поводу произошедшего в Австрии.

Напомним, что 16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самюэль Пати, который перед этим на уроке демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Нападавший на него был застрелен полицией при задержании. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, имевший во Франции статус беженца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 21 октября на церемонии прощания с убитым заявил, что в стране не откажутся от публикации подобных карикатур. После этого Рамзан Кадыров обвинил Макрона в распространении экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.