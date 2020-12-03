Власти начали готовить резервные койки для пациентов с COVID-19 в Кабардино-Балкарии

03 декабря 2020, 09:14

210 резервных коек, в том числе 12 реанимационных предусмотрены в Кабардино-Балкарии на базе второго корпуса Городской клинической больницы №1, сообщили власти республики.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре Минздрав Кабардино-Балкарии сообщал о профиците коек и кислорода в ковидных госпиталях.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Кабардино-Балкарии лечением коронавируса занимаются девять госпиталей на базе восьми учреждений, в них - 1859 коек, в том числе 1153 - с кислородом. Ко 2 декабря было занято 77 процентов коечного фонда. При этом ведется подготовка 210 резервных коек, в том числе 12 реанимационных, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"По итогу коечный фонд составит 2099 мест, в том числе 1309 с кислородом и 154 реанимационных", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

В Кабардино-Балкарии ко 2 декабря насчитывалось 12 904 случая заражения COVID-19. 10 279 человек выздоровели, 221 - умерли. "В госпиталях получают медицинскую помощь 1437 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 81 человек. Всего в 9 госпиталях развернуто 1859 коек", - сказано в сообщении на странице оперативного штаба республики в Instagram.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".