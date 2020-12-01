Часть жителей Бердзора и двух сел решили остаться там вопреки неопределенности

01 декабря 2020, 17:35

Некоторые жители контролируемых российскими миротворцами Бердзора, Агавно и Суса приняли решение остаться там, несмотря на передачу Азербайджану Лачинского района, но просят больше конкретики относительно статуса этих населенных пунктов.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский район (армянское название – Кашатагский район), за исключением коридора шириной пять километров, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал строительство двух новых транспортных коридоров в зоне конфликта и заявил о надежде на совместное проживание армянских и азербайджанских жителей в Нагорном Карабахе.

Азербайджанские войска восстановили контроль над Лачинским районом спустя 28 лет. Это последний из трех районов, который должен занять Азербайджан согласно условиям заявления о прекращении огня. Большинство жителей покинули территорию района до ее передачи Азербайджану. При этом они пожаловались на запоздалое оповещение об эвакуации и на неопределенность в отношении статуса города. Власти предоставили машины для перевозки вещей в последний момент и не говорили жителям ничего о передаче Лачина азербайджанской стороне, заявил бывший советник премьер-министра Акоп Чахарян.

Жители города Бердзор (азербайджанское название – Лачин), а также сел Агавно (азербайджанское название – Забух) и Сус могут оставаться в своих домах, и на сегодняшний день многие остались, рассказал глава Кашатагского района (азербайджанское название – Лачинский район) Мушег Алавердян. "Российские миротворцы будут патрулировать и держать границу коридора", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство жителей не стали покидать село Агавно, уехали преимущественно женщины и дети. В селе Сус, наоборот – большинство жителей его покинули. В населенном пункте есть проблемы с коммуникациями, пояснил Алавердян. "Эти три населенных пункта контролируются миротворцами, но коридор все же находится в Кашатагском районе, который передали азербайджанцам. Как это можно интерпретировать, не знаю, могу лишь сказать, что на сегодняшний день я продолжаю являться главой администрации, и коридор контролируют российские миротворцы", – сказал чиновник. Он отметил, что работа администрации пока что официально не прекращена.

Местные власти не против возвращения в район азербайджанских беженцев, добавил он. "Я в постоянном контакте с миротворцами, находящимися в Бердзоре, и они озвучивают официальную позицию России – они не против, чтобы в городе жили и азербайджанские мирные жители", – пояснил глава райадминистрации.

Лачинский район передан под контроль Баку 1 декабря, при этом сохраняется транспортное сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом по Лачинскому коридору. Жители части Нагорного Карабаха, оставшейся под контролем Степанакерта, выказали обеспокоенность в связи с тем, что фактически останутся в блокаде, так проезд по Лачинскому коридору, по их мнению, небезопасен.

На всем протяжении Бердзорского (Лачинского) коридора запрещено размещать армянские или азербайджанские флаги, отметил он. "Сегодня был такой инцидент, азербайджанские войска остановились возле налогового здания, поднялись, поставили свой флаг, сфотографировались, затем сняли флаг и уехали", – рассказал глава района.

На КПП в селе Агавно, по его словам, стоят российские миротворцы. Чуть выше, до границы с Арменией, расположен армянский пост. Азербайджанские военные расположились вдоль коридора. "Проезжающие по коридору машины не будут их видеть. Но если здесь появятся азербайджанские жители, естественно, их присутствие будет и видно, и заметно", – сказал Алавердян.

В селе Агавно остались девять семей, остальные жители выехали, рассказал глава местной общины Андраник Чавушян. Его семья в числе оставшихся. "Если мне никто официально не сказал – покиньте село, я не имею права его покинуть и не собираюсь это делать", – сказал Чавушян корреспонденту "Кавказского узла".

Глава общины отметил, что намерен оставаться в селе. "Либо исход, что равносильно смерти, либо жизнь. Мы выбираем жизнь. Мы миролюбивый народ, но и имеем право защищаться, поэтому до конца защитим свой дом и право жить на собственной земле, которая стала для нас священной. Я до конца своей жизни буду жить здесь, и никто не имеет права указывать мне, что делать", – заявил глава общины.

Жительница Агавно Лусине Саркисян также не планирует покидать село. По ее словам, во время войны она вместе с семьей на время переселились в Ереван. "Но сколько можно по чужим домам ходить? Здесь наш дом, и мы будем жить в своем доме. У меня двое детей. У сестры, которая тоже осталась, пятеро детей, ждет шестого ребенка. В семье главы общины тоже пятеро детей. И мы не собираемся куда-либо уезжать", – сказала жительница корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что глава общины с оружием в руках днем и ночью вместе с несколькими мужчинами патрулирует село, обеспечивая безопасность жителей. Обстановка для местных жителей до конца непонятна, так как власти им не пояснили конкретики относительно статуса села. На сегодня в поселке нет электричества, добавила Лусине Саркисян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"