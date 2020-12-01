Азербайджан взял под контроль Лачин спустя 28 лет

01 декабря 2020, 02:59

Сегодня, 1 декабря Лачинский район перешел под контроль азербайджанских войск, за исключением коридора шириной пять километров, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. По данным официального Баку, району нанесен большой ущерб за годы, пока он оставался неподконтрольным центральным властям Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", полномасштабные военные действия, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября, завершились соглашением, по которому Азербайджан не только сохраняет контроль над занятыми в ходе боев территориями, но и получает несколько районов, контролируемых на тот момент Армией обороны. 20 ноября азербайджанские военные заняли Агдамский район и семь сел Мартакертского района Нагорного Карабаха, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району. 25 ноября Азербайджан установил контроль над Кельбаджарским районом (армянское название Кельбаджара - Карвачар). 30 ноября жители Бердзора (Лачина) покинули город, несмотря на то, что карабахские власти не владеют информацией о статусе города в свете передачи Лачинского района Азербайджану.

Вместе с армией утраченные непризнанной Нагорно-Карабахской республикой территории покинули и местные жители. Выселяясь из Кельбаджара, они поджигали дома, офисы и объекты инфраструктуры. С собой переселенцы забирали даже останки родственников с кладбищ и разобранные кровли домов. Корреспондент "Кавказского узла" Армине Мартиросян подготовила фоторепортаж об исходе армянского населения из Карвачара.

Сегодня, 1 декабря азербайджанская армия вошла в Лачинский район в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами Азербайджана и Российской Федерации и премьер-министром Армении, сообщает oxu.az.

Это последний из трех районов, который должен занять Азербайджан согласно условиям заявления о прекращении огня. В заявлении отмечается также, что Лачинский коридор шириной пять километров, посредством которого будет обеспечиваться связь между Нагорным Карабахом и Арменией, но при этом не будет затрагиваться город Шуша, остается под контролем российских миротворцев, пишет ТАСС.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

По данным азербайджанской стороны, за годы, пока Лачинский район находился под контролем властей Нагорного Карабаха, ему был нанесен ущерб в размере 7,1 миллиарда долларов. В частности, как утверждает Баку, были разграблены и уничтожены 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 объекта торговли, 30 объектов связи, два автотранспортных предприятия и другие учреждения, уничтожены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения, в том числе албанский монастырь "Агоглан" VI века, усыпальница Малика Аждара XIV века, мечеть в селе Гарагышлаг и древнее кладбище в селе Забух, информирует "Спутник-Азербайджан".

Согласно данным издания, были разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Один из экспонатов музей - серебряная сумка - был впоследствии продан на аукционе Sotheby's за 80 тысяч долларов.

Власти Армении оставили жителей Бердзора (Лачина) в неведении относительно судьбы города

В свою очередь армянская сторона утверждает, что времени на то, чтобы покинуть Бердзор (армянское название Лачина), местным жителям было дано очень мало. Об этом, в частности, написал на своей странице в соцсети Facebook бывший советник премьер-министра Акоп Чахарян. "Люди были готовы покинуть свои дома, и просили помочь перевезти их имущество в безопасное место [...] Мы организовали 15 грузовиков. Участие приняли Общенациональный фонд, волонтеры", - цитирует его слова news.am.

По словам Чахаряна, после этого поступило распоряжение остановить вывоз людей, так как "Бердзор и два села остаются под нашим контролем". Однако 30 ноября, отметил он, вновь поступила информация, что жителям надлежит покинуть город и близлежащие села. "Три дня назад [...] мы организовали вывоз людей и их имущества. Что теперь будем делать? Что будет с нашими соотечественниками? Почему вы обманом держали их в городе до сих пор?" - обратился он с вопросами к властям Армении.