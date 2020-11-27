Ученые указали на проблему охраны армянских памятников в Нагорном Карабахе

27 ноября 2020, 03:49

Большинство исторических объектов в Нагорном Карабахе относятся к армянской культуре, мусульманских памятников значительно меньше, указали директор Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства Армен Казарян и завотделом Кавказа Института этнологии и антропологии РАН Сергей Арутюнов. Комитет ЮНЕСКО может организовать помощь в сохранении объектов культурного наследия, если признает их уникальными, рассказали завкафедрой международного права юридического института РУДН Аслан Абашидзе и доцент кафедры международного права вуза Марианна Ильяшевич.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября ученые, активисты и журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. Власти Азербайджана также призвали ЮНЕСКО взять под охрану исламские и христианские памятники культуры в Нагорном Карабахе. ЮНЕСКО следует усилить работу в регионе, указал МИД России. Генпрокуратура Армении 26 ноября заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Начато расследование уголовных дел по этим фактам, заявило ведомство.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого стороны конфликта начали обмениваться обвинениями в вандализме и стремлении уничтожить следы пребывания армянского либо азербайджанского народа на спорной территории. В частности, власти Армении и Армянская апостольская церковь заявили о появлении граффити на стенах собора в Шуши после взятия города азербайджанскими войсками. Баку в свою очередь обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей.

ЮНЕСКО участвует в процессе создания международно-правовых обязательств по охране культурного наследия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заведующий кафедрой международного права юридического института Российского университета дружбы народов Аслан Абашидзе.

В частности, в 1972 году была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Государства, которые являются участниками этого документа, обязаны принимать меры по сохранению культурного наследия. ЮНЕСКО, в первую очередь, занимается вопросом сохранения всемирного культурного наследия, которое обладает уникальной ценностью для всего человечества, рассказал Абашидзе.

«На основе Конвенции ведётся список всемирного наследия, и в рамках ЮНЕСКО действует специальный Межправительственный комитет по охране культурного и природного наследия, он контролирует соблюдение Конвенции об охране всемирного наследия", - пояснил он.

Комитет также же принимает решение по заявке государства о включении того или иного объекта в список всемирного наследия и может заключать необходимые соглашения, рассказала доцент кафедры международного права вуза Марианна Ильяшевич. Кроме того, комитет принимает решение о предоставлении международной помощи для сохранения объекта, отметила ученая.

В случае нарушения этих обязательств наступают различные формы ответственности, такие как реституция и компенсация, подчеркнули ученые.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО нет памятников, расположенных в Нагорном Карабахе и на территории бывшего «пояса безопасности». Кандидатом на включение в список с 2001 года является исторический центр Шуши (азербайджанское название - Шуша), следует из данных на сайте ЮНЕСКО.

В Нагорном Карабахе есть ряд культурных объектов, наиболее значимые из них относятся к памятникам армянской культуры, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства Армен Казарян.

Отсутствие крупных мусульманских памятников на этих территориях, по его словам, вызвано тем, что «для мусульманского мира это была глухая провинция, а для армян это была то глухая провинция, то культурный центр».

Одна из мечетей в Шуши несколько лет назад была отреставрирована властями Нагорного Карабаха при содействии Ирана, а вторая мечеть оставалась заброшенной, рассказал Казарян. Среди наиболее известных памятников он назвал античный город Тигранакерт в Агдамском районе, монастырь Цицернаванк с храмом постройки V-VI веков в Лачинском районе, руины церкви VI века Охты Дрни в Мохренисе в Гадрутском районе, монастырь Дадиванк IX века в Кельбаджарском районе, монастырь Амарас в Мартунинском районе, основанный, по преданию, крестителем Армении св. Григорием в IV веке, Гандзасарский монастырь XIII века.

Заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов также отметил, что в районе Нагорного Карабаха мало мусульманских памятников, поскольку ислам проник в этот регион достаточно поздно, не ранее XV-XVI веков. "Основные мусульманские памятники региона сосредоточены в приморской полосе", - отметил он. Из армянских памятников он выделил Гандзасарский монастырь, отметив, то это один из немногих сохранившихся монастырских комплексов XIII века.