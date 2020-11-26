Свидетели обвинения дали показания в пользу Галины Парковой

26 ноября 2020, 04:35

Свидетель Иеговы* из Ростова-на-Дону Галина Паркова никого не призывала к насилию и экстремистским действиям, заявили участники собраний верующих в суде.

Как писал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* из Ростова-на-Дону Галина Паркова на первом заседании по делу не согласилась с предъявленным обвинением в участии в деятельности экстремистской организации и расценила его как незаконное.

Свидетели Иеговы* Александр Парков, Вилен Аванесов и Арсен Аванесов были задержаны 22 мая 2019 года. Они обвинены в организации деятельности экстремистской организации. 18 августа Ростовский областной суд продлил до 19 ноября их арест, несмотря на просьбу адвокатов перевести обвиняемых под домашний арест. Супруга Александра Паркова Галина рассказала, что 17 августа она из подозреваемой стала обвиняемой по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

Очередное заседание суда по делу Галины Парковой прошло 25 ноября. 28-летняя жительница Ростова-на-Дону Александра Байбак (сестра Семена Байбака, также обвиняемого по статье об участии в экстремистской организации) рассказала, что была «шапочно» знакома с Галиной Парковой.

«Мы познакомились с Парковой ориентировочно в декабре 2016 года. У нас было знакомство таковым, что лично мы вообще не общались, только присутствовали лично на религиозных богослужениях Свидетелей Иеговы*, в принципе и все», - сообщила суду Байбак.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, указано в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Отвечая на вопросы гособвинителя, Байбак пояснила, что она была Свидетелем Иеговы* с 2006 года, но в 2018 году «написала заявление о том, что просит больше не считать ее Свидетелем Иеговы*». Девушка пояснила, что она принимала решение о крещении самостоятельно, без давления с чьей-либо стороны. При этом она уточнила, что еще до написания заявления о выходе, в 2017 году перестала посещать собрания.

Александра Байбак не отрицала, что посещала собрания - встречи общины, на которой «обсуждались различные библейские вопросы, читали Библию». По ее словам, собрания общины проводились дважды в неделю, их посещали около 100 человек. Для них арендовались помещения. Также, по ее словам, «были старейшины-мужчины - те, кто организовывал собрания, выступали с речами», в частности, до ее ухода таковыми были Арсен Аванесов, Вилен Аванесов, Руслан Алыев и Александр Парков.

Руслан Алыев был задержан вместе с Семеном Байбаком. Он не признал вину. Уже второй год Алыев содержится под домашним арестом.

«Была литература, которая тогда была разрешенной. Она разбиралась там [на собраниях]... Как только какая-либо литература попадала в список экстремистской, то об этом делалось объявление и просили ее не использовать, в том числе удалить даже из дома, чтобы дома она не находилась. Например, была книга [...] - мы ее потом уже не использовали, какие-то номера журналов или брошюры. Эта литература больше не использовалась», - рассказала Байбак.

Она также поделилась особенностями отношений в общине Свидетелей Иеговы*. «По поведению каких-то жестких норм - что «вот так делайте», а «вот так не делайте» - нет. Очень много уделялось внимания тому, что каждый человек сам должен принимать в жизни решения, как ему поступать. Да, давались некоторые стихи из Библии, которые показывали трактовку Свидетелей на какие-то жизненные ситуации. В отношении медицинской помощи - в плане отказа ситуаций никогда не было, все обращались и обращаются за медицинской помощью. В отношении переливании крови есть некоторые нюансы - цельную кровь не переливают и основные четыре ее компонента. Препараты, которые замещают кровь, выдержки из этих четырех фракций, которые чаще всего используются - на выбор людей», - пояснила девушка.

По ее словам, есть люди, которые отказываются от переливания крови не только по религиозным соображениям. «И я знаю таких людей. От того, что это до такой степени было строгое правило — нет. Я знаю людей, которые были готовы его нарушить, но при этом оставались в собрании [...] Можно так сказать, что Свидетели Иеговы* трактуют определенное место в Библии так, что есть запрет на переливание цельной крови, потому что в крови содержится жизнь - они так считали... Такое правило было, все-таки, конечно, побуждали каким-то образом следовать ему, исследовать этот вопрос глубже, чтобы соблюдать это правило и получать все-таки медицинскую помощь», - сказала девушка».

По словам Байбак, в политическом плане Свидетели Иеговы* "сохраняли нейтралитет". «Не поддерживали какую-либо политическую партию и не противодействовали какой-либо партии... Но если люди хотели заниматься какой-то политической деятельностью, они просто выходили из общины и все», - сказала свидетель. Она уточнила, что позднее у нее «поменялось мировоззрение», а написать заявление о выходе было ее инициативой, без постороннего воздействия.

При этом Александра Байбак подтвердила, что все события, о которых она рассказала, были до марта 2017 года - на тот момент, когда деятельность Свидетелей Иеговы* была разрешена. После же марта 2017 года не видела Галину Паркову и не общалась с ней.

Свидетель также заверила, что не слышала от Парковой и ее соверующих призывов к насилию, к свержению власти, к отказу от гражданства. «Свидетели Иеговы* к насилию относятся крайне негативно, и сами его не приветствуют и не пропагандируют», - заключила она.

Свидетель заявил об искажении показаний, данных следствию

Допрошенный 25 ноября индивидуальный предприниматель, житель Ростова-на-Дону Андрей Охримчук сказал, что с Галиной Парковой он находится в дружеских отношениях, но не смог вспомнить, когда именно с ней познакомился.

Охримчук отметил, что сам является Свидетелем Иеговы*, охарактеризовал себя "человеком, который возвещает от имени Бога, рассказывает о Боге, из Библии интересные мысли».

Свидетель сообщил, что в отношении него также возбуждено уголовное дело по аналогичной статье, и он хотел бы воспользоваться 51 статьей Конституции.

"Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом", - говорится в указанной статье Конституции.

Отвечая на вопросы адвоката, свидетель заверил, что если литература признавалась экстремистской, ею не пользовались, каких-либо принуждений к пожертвованиям в среде верующих не было. Галина Паркова не высказывала побуждений к свержению конституционного строя и не призывала к насилию, заявил свидетель.

Прокурор попросила огласить показания Охримчука, данные им на следствии. В них официальным языком было записано, что Охримчук состоял в местной религиозной организации «Центральная, Ростов-на-Дону».

В протоколах допроса также записано, что свидетель «видел на видеозаписях Марка Сандерсона, который входит в руководящий совет международной религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, США», а также ему «ранее раздавали листовку-волеизъявление, которая при заполнении является отказом от переливания крови».

Кроме этого, в документе сказано, что Охримчуку «из числа старейшин» известны Парков, Аванесовы, Алыев, а также перечисляется ряд фамилий «из числа пионеров и из числа возвещателей»

В протоколе дополнительного допроса указано, что Охримчук «подтверждает данные ранее показания» и рассказывает, что «переводил на банковскую карту Аванесова и Байбака денежные средства [...], а впоследствии узнал, что средства потрачены на проведение собраний, приобретение канцелярских принадлежностей, обслуживание компьютерной техники для видео-собраний, приобретения компьютера и микрофона».

После оглашения показаний Охримчук заявил, что не подтверждает их. «То, что я сейчас сказал — да... Как я сейчас говорил, так оно и есть... (Я) был участником собрания общины, а не юридического лица — местной религиозной организации «Центральная, Ростов-на-Дону», - сказал он.

Он пояснил, что участвовал в собраниях общины. «Собрание - это сбор верующих людей, больше ничего там нет, никакого криминала. Только о собрании речь. Я не являлся никогда членом МРО», - добавил мужчина.

Отвечая на вопросы судьи, свидетель пояснил, что «не понимал этого раньше». «Когда начал сталкиваться, когда меня начали вызывать на допросы в суды, начал вникать в это. То, что Свидетель Иеговы* - я не отрицаю, но я не юридическое лицо», - отметил он.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, записывал ли показания следователь с его слов. «Я это не говорил. Может (следователь) редактировал. Я не знаю, как это все происходит, может вписывалось это. Не давал я таких показаний... Я не понимал этого, честно, а сейчас говорю, как есть... Я бы раньше воспользовался 51-й статьей. Поставил подписи на автоматизме, из-за неграмотности», - сказал свидетель.

Андрей Охримчук также добавил, что «получил серьезную черепно-мозговую травму в командировке в 2001 году, и это привело к последствиям» и «можно обратиться в госпиталь, где это подтвердят».

Рассмотрение дела продолжится 2 декабря в 9.30 мск. Ожидается, что в этот день будут допрошены другие свидетели обвинения.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.