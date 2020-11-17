Саргсян стал ключевой фигурой в Армении на фоне политического кризиса

17 ноября 2020, 16:27

Президент Армении Армен Саргсян взял на себя миссию по разрешению кризиса в стране, его политический вес существенно вырос, а призыв к досрочным выборам парламента отражает мнение внешних игроков, в том числе России, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", президент Армении Армен Саргсян 16 ноября призвал провести внеочередные парламентские выборы. Правительству и Нацсобранию Армении на фоне политического кризиса, вызванного мирным соглашением с Азербайджаном, следует готовиться к досрочному голосованию, а власть в стране необходимо передать правительству "национального согласия", заявил он.

После подписания премьер-министром Николом Пашиняном 10 ноября мирного соглашения с Азербайджаном оппозиция подняла вопрос о его отставке, но рассмотрение этой инициативы в парламенте сорвалось из-за отсутствия кворума – не пришли депутаты правящей фракции "Мой шаг". Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что у оппозиции недостаточно голосов для объявления импичмента Пашиняну.

Армен Саргсян уже выступал посредником во время политического кризиса 2018 года и содействовал передаче власти без потрясений, отметил политобозреватель аналитического портала Lragir.am Акоп Бадалян. "Нельзя исключать, что и на этот раз президент способствует разрешению кризиса без потрясений", - отметил Бадалян.

Заявление президента свидетельствует, что есть "дорожная карта разрешения кризиса". "Призыв президента не просто слова, мы имеем дело с заявкой на определенную политическую активность. У Саргсяна особого веса и не было, учитывая ограниченные полномочия, но в условиях политического кризиса, его роль может вырасти. Президент встречался, как с парламентскими, так и внепарламентскими силами, и заявил, что необходимость внеочередных выборов была принята по итогам этих встреч", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление было адресовано лично премьер-министру Пашиняну, считает политтехнолог Армен Бадалян. "Президент озвучил мессидж геополитических центров премьер-министру, который не оправдал надежд Запада, подписав соглашение о вводе российского миротворческого контингента, лишив США и Францию веса в этом регионе. Саргсян сделал акцент, что конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы. Скорее всего, на него возложена миссия, осторожно переориентировать Армению на Запад", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Армении в текущей политической обстановке способен влиять на ситуацию, считает политолог Армен Варданян. "Саргсяна можно считать компромиссной фигурой для всех, в том числе, и для власти", - считает он.

По его мнению, Пашиняну следует согласиться на внеочередные выборы. «Не может власть, проигравшая войну с территориальными потерями, избежать серьёзных последствий. Учитывая, что на политическом поле активны пророссийские силы, и выросла критика в адрес премьера на российском медийном поле, полагаю, что Россия выступает за смену власти в Армении", – сказал Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Об обострении карабахского конфликта и последующих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".