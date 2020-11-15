Лидер оппозиционного движения "Адеквад" задержан в Армении

15 ноября 2020, 03:57

Артур Даниелян вместе с соратниками задержан правоохранителями в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 17 оппозиционных сил создали Комитет спасения после подписания мирного соглашения с Азербайджаном и добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Организованные ими 11 и 12 ноября митинги сопровождались массовыми задержаниями. В частности, были задержаны лидеры четырех партий и еще восемь оппозиционеров, а 14 ноября лидер партии "Отечество" Артур Ванецян был задержан по делу о попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Цель оппозиции - сорвать реализацию мирного соглашения, в соответствии с которым Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Текст соглашения опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Полиция задержала 14 ноября руководителя оппозиционного движения "Адеквад" Артура Даниеляна. Вместе с ним задержаны несколько однопартийцев, пишет "Интерфакс" со ссылкой на соратников оппозиционера.

Даниелян в период обострения карабахского конфликта вместе с отрядом добровольцев находился на передовой, сообщает "Спутник-Армения".

По словам адвоката Даниеляна Тиграна Атанесяна, уголовное дело в отношении его подзащитного возбуждено в связи с прямым эфиром, который оппозиционер провел 14 ноября. Атанесян отметил, что дело возбуждено по статье 226.2 УК Армении (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды). "В Армении, возможно, за это могут быть осуждены все мужчины, и даже женщины. Арест за данную статью запрещен. Мы его обжалуем. Возможно, что через 72 часа он будет на свободе", - цитирует его слова news.am.

Напомним, что движение "АдекваД" сформировалось после "бархатной" революции. Ее основателями стали бывший соратник Пашиняна Артур Даниелян и бывший советник руководителя республиканской полиции Нарек Малян. Они выступили с резкой критикой премьер-министра Никола Пашиняна и его команды. 27 мая стало известно о создании партии "АдекваД". В конце мая Нарек Малян основал движение "ВЕТО", которое выступает за запрет деятельности "Фонда Сороса" в Армении.