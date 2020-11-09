Власти Краснодара обязали школьников ходить в масках

09 ноября 2020, 12:29

Все школьники Краснодара и персонал школ с сегодняшнего дня должны носить медицинские маски в здании школы, за исключением учебных кабинетов, предписали городские власти.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае регулярно продлевается режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса. С 16 октября местных жителей обязали надевать маску не только в помещениях, но и на улице. 29 октября губернатор продлил действие режима на две недели, при этом потребовав от руководителей организаций следить, чтобы работники и посетители соблюдали масочный режим.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Краснодарском крае, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С сегодняшнего дня в Краснодаре школьникам с 1 по 11 класс и всем сотрудникам школ предписано носить маски вне учебных кабинетов со ссылкой на пресс-служба администрации города сообщил "Коммерсант".

Новые правила основаны на постановлении главного санитарного врача, городской департамент образования ещё 28 октября издал приказ о необходимости носить маски в коридорах, местах массового пребывания людей и других местах, где отсутствуют рециркуляторы. "Это необходимо для того, чтобы при пересечении потоков учащихся свести к минимуму возможность заражения коронавирусом. Во время уроков учащиеся могут находиться в классах без масок", - говорится в публикации от 8 ноября в Telegram-канале администрации Краснодара.

Копия приказа опубликована на сайте мэрии Краснодара. "Обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей всеми сотрудниками и обучающимися общеобразовательных организаций в местах массового пребывания (в коридорах, рекреациях, при входе в общеобразовательную организацию и выходе из нее)", - говорится в документе.

Краснодарский край с 7 ноября является лидером в Южном федеральном округе по числу активных больных коронавирусом - на сегодняшний день их 6061. Число случаев заражения за сутки выросло на 144 и достигло 18 631, число умерших составляет 478. указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

Школы и детские сады продолжают работу, при этом к 26 октября были переведены на дистанционное обучение 1200 учеников двух школ края, закрылись на карантин четыре детских сада.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".