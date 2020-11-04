Афган Садыгов. Фото: https://turan.az/ext/news/2020/5/free/politics%20news/ru/124053.htm

04 ноября 2020, 20:07

Азербайджанский журналист приговорен к семи годам лишения свободы

Бакинский суд признал руководителя сайта Azel.tv Афгана Садыгова виновным в вымогательстве путем угроз и приговорил к семи годам лишения свободы. Журналист заявил о фальсификации уголовного дела и вновь объявил голодовку.

Как писал "Кавказский узел", супруга Афгана Садыгова рассказала, что 13 мая он был задержан, а в их квартире проведен обыск. Генпрокуратура Азербайджана 14 мая сообщила, что Садыгов обвинен в вымогательстве и арестован на четыре месяца. Супруга Садыгова считает, что мужа преследуют за журналистскую деятельность и выступления в социальных сетях, а сам он назвал обвинение клеветой. Защита обжаловала арест. 10 июля журналист объявил голодовку в СИЗО и завершил ее через пять дней.

По данным следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая встретились с должностными лицами исполнительной власти города Сумгаита и потребовали 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признался "в совершенных преступных деяниях", сообщила Генпрокуратура Азербайджана 14 мая.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 3 ноября завершился процесс по данному делу. Суд приговорил Садыгова к семи годам лишения свободы, признав виновным по ст. 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) и 182.2.4 (с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Севиндж Садыгова.

По этим статьям журналисту грозило от пяти до 10 лет лишения свободы, прокурор просил для него восьми лет, рассказала супруга Садыгова.

Другой фигурант дела Сакит Мурадов, для которого прокурор просил шести лет лишения свободы, был приговорен к пяти годам условного заключения с трехлетним испытательным сроком, сказала Садыгова.

Она считает, что ее муж "был втянут в провокацию". "Против Афгана нет достоверных доказательств. Нет доказательств того, что Афган как-то шантажировал чиновников Сумгаита, нет статей против них", - заявила Садыгова.

По ее словам, супруг сегодня начал голодовку с требованием отменить приговор. "Афган считает приговор незаконным и несправедливым. Вчера (3 ноября) мой муж в последнем слове в суде назвал свой арест заказом с целью наказания его из-за профессиональной деятельности и, в частности, разоблачения коррумпированных чиновников. Я тоже считаю приговор несправедливым", - сказала Севиндж Садыгова.

Адвокат Эльчин Садыгов также выразил несогласие с приговором. "В деле нет достоверных доказательств вины Афгана Садыгова", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что подаст апелляцию на приговор.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре Садыгову. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов в июне призвал власти Азербайджана освободить Садыгова и снять с него все обвинения.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Афгана Садыгова политзаключенным.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"158 человек включены в обновленный список политзаключенных в Азербайджане", "Брат азербайджанского оппозиционера заявил о его голодовке в тюрьме", "Руководитель Azel.tv отверг обвинение в вымогательстве".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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