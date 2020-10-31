Ставрополье вернуло лидерство в СКФО по приросту смертей от COVID-19

31 октября 2020, 17:45

Три человека скончались в Ставропольском крае за минувшие сутки, а всего в Северо-Кавказском федеральном округе жертвами COVID-19 стали восемь пациентов. Ставрополье сохранило лидерство в округе по общему и числу новых случаев заражения.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября первое место по числу новых смертей от COVID-19 в СКФО разделили Карачаево-Черкесия и Ставрополье, где за сутки от коронавируса скончались по три пациента. 30 октября лидером по суточному приросту летальных случаев от COVID-19 стал Дагестан, где за сутки умерли пять человек.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО зафиксировано восемь смертей от коронавируса. Из этого числа три летальных исхода пришлись на Ставрополье, по два - на Дагестан и один – на Ингушетию, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в округе достигло 1590. Лидером по этому показателю является Дагестан – 779, на втором месте Ставрополье – 425, на третьем Кабардино-Балкария – 140. В Ингушетии общее число смертей от COVID-19 достигло 96, в Северной Осетии – 70, в Чечне – 47, а в Карачаево-Черкесии – 33.

За сутки в СКФО тесты на коронавирус подтвердились у 584 пациентов. Наибольшее число новых заражений на Ставрополье – 192, второе место делят Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия – в этих регионах по 87 новых случаев инфицирования. В Дагестане тесты на COVID-19 подтверждены у 85 человек, в Северной Осетии – у 63, в Ингушетии – у 56, а в Чечне – 14.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений коронавирусом с начала пандемии в СКФО возросло до 74 231. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 21 277, на втором месте Дагестан – 16 046, на третьем месте Кабардино-Балкария – 10 096. В Карачаево-Черкесии – 9610, в Ингушетии – 7344, в Северной Осетии – 7215, в Чечне – 2643.

Общее число выздоровевших от COVID-19 в округе достигло 57 171. Из этого числа больше всего приходится также на Ставрополье – 16 400, на втором месте Дагестан – 14 386, на третьем месте Кабардино-Балкария – 7404. В Ингушетии от коронавируса вылечился 5881 пациент, в Карачаево-Черкесии – 5623, в Северной Осетии – 5375, в Чечне – 2102.

Общее число пациентов в СКФО, находящихся на лечении от коронавируса, составило 15 470. Наибольшее число активных больных также на Ставрополье – 4452, на втором месте Карачаево-Черкесия – 3954, на третьем месте Кабардино-Балкария – 2552. В Северной Осетии – 1770, в Ингушетии – 1367, в Дагестане – 881, в Чечне – 494, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По уровню заболеваемости в СКФО с большим отрывом лидирует Карачаево-Черкесия, где на каждые 100 тысяч жителей приходится 2064,32 случая заражения. В Чечне этот показатель – наименьший в федеральном округе - 178,74, а в целом в СКФО он составляет 747,47.

По данным Росстата на 1 января, самым крупным регионом СКФО по численности населения является Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".