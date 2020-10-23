Арестованы шестеро предполагаемых участников "Ат-Такфир валь-Хиджра"* в Карачаево-Черкесии

23 октября 2020, 15:06

Четверо задержанных в Карачаево-Черкесии членов запрещенной в России судом экстремистской группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра" помещены под стражу, еще двое взяты под домашний арест, отчитались в ФСБ.

Как сообщал "Кавказский узел", ФСБ России сегодня сообщила о ликвидации двух ячеек "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, общая численность последователей которых насчитывала более 20 человек. Заведены уголовные дела, в рамках которых, в том числе, устанавливаются участники ячеек, отметило ведомство.

Шестеро задержанных в Карачаево-Черкесии участников ячейки "Ат-Такфир валь-Хиджра"* арестованы по решению суда, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. "Четверо заключены под стражу, двое под домашним арестом", – привело сегодня РИА "Новости" слова сотрудника ФСБ.

Уголовные дела расследуются по статьям о вербовке в экстремистскую группировку и ее создание, отметило ведомство. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1, ч.2. ст.282.2 УК РФ - участие в экстремистском сообществе", – процитировал сегодня "Интерфакс" пресс-службу управления ФСБ по Карачаево-Черкесии.

Часть 1 статьи 282.2 УК РФ "Создание запрещенной экстремисткой организации" предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 282.2 УК РФ "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации" предусматривает до восьми лет лишения свободы.

3 июля ФСБ сообщала о задержании в Карачаево-Черкесии пятерых участников ячейки "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, а 23 января - о задержании шести членов группировки в Дагестане.

По мнению научного сотрудника Института востоковедения РАН Александра Скакова, "Ат-Такфир валь-Хиджра"* могла возродиться заново, поскольку ее идеи поддержаны молодежью. Скаков не исключил связей ее участников с запрещенной в России по решению суда террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). С ним согласна британская журналистка, создатель проекта "Чеченцы в Сирии" Джоанна Паращук. Она отметила, что "Ат-Такфир валь-Хиджра"* в последние 10 лет "заново возникает в России, по крайней мере, судя по численности арестов".

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.