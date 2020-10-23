ФСБ отчиталась о ликвидации ячеек "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* в Карачаево-Черкесии и Дагестане

23 октября 2020, 11:12

Во время обысков в домах 20 жителей Карачаево-Черкесии и Дагестана найдено оружие и экстремистские материалы, сообщила сегодня ФСБ, не уточнив, задержаны ли подозреваемые.

В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии и в дагестанских городах Махачкала, Каспийск и Избербаш пресечена работа двух ячеек запрещенной судом в России экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", общей численностью участников более 20 человек, сообщила сегодня на своем сайте ФСБ России.

Члены ячейки "вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали ячейки новых сторонников. Призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства", сказано в сообщении.

Во время обысков в их домах были найдены "три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, 190 экземпляров псевдорелигиозной литературы, пять рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, шесть тетрадей с финансовой отчетностью, большое количество флэш-накопителей и компакт-дисков, содержащих материалы экстремистского характера", отметило ведомство.

"Следственными подразделениями УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан возбуждены и расследуются уголовные дела, в рамках которых будут установлены и привлечены к ответственности участники организации", – сказано в пресс-релизе.

Когда были проведены обыски и задержаны ли эти 20 человек, в сообщении не уточняется. Напомним, что 23 января ФСБ сообщила о задержании в Дагестане шести членов ячейки "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, 3 июля ведомство также рапортовало о задержании в Карачаево-Черкесии пятерых членов ячейки этой группировки.

"Ат-Такфир валь-Хиджра"* могла пережить второе рождение, отметил ранее научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков. Ее идеи поддержаны молодежью, не исключено, что ее участники имеют тесные связи с запрещенной в России по решению суда террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), сказал Скаков корреспонденту "Кавказского узла".

Не только на Кавказе, но и по всей России неоднократно проводились задержания участников группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра"* после того, как в 2010 году она была признана экстремистской и запрещена в России, сказала корреспонденту "Кавказского узла" британская журналистка, создатель проекта "Чеченцы в Сирии", аналитик Джоанна Паращук. "В последние 10 лет, кажется, она заново возникает в России. По крайней мере, судя по численности арестов", – подчеркнула Паращук.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.