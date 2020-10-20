Дагестан вернул лидерство по числу новых смертей от коронавируса в СКФО

20 октября 2020, 15:00

За сутки от коронавируса скончались 19 жителей Северо-Кавказского федерального округа, 10 из этих смертей пришлись на Дагестан. Лидером по числу новых заражений COVID-19 остался Ставропольский край.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября Кабардино-Балкария сравнялась со Ставропольем по числу новых смертей от коронавируса - в обоих регионах за сутки с 18 на 19 октября скончались по три пациента с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО зафиксировано 19 смертей от коронавируса, из них 10 пришлись на Дагестан, четыре – на Ставрополье, три – на Ингушетию и две – на Кабардино-Балкарию. Общее число смертей за время пандемии в округе достигло 1458. Лидером по этому показателю является Дагестан – 724, на втором месте Ставрополье – 383, на третьем Кабардино-Балкария – 119. В Ингушетии – 89, в Северной Осетии – 70, в Чечне – 43, а в Карачаево-Черкесии – 30, следует из данных Роспотребнадзора, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в СКФО тесты на коронавирус подтвердились у 545 пациентов. Наибольшее число новых заражений пришлось на Ставрополье, где их 174. На втором месте Кабардино-Балкария со 108 заражениями. В Дагестане 85 новых случаев, в Карачаево-Черкесии – 84, в Северной Осетии – 48, в Ингушетии – 40, а в Чечне – 6. В целом по России ни один из регионов СКФО не входит даже в двадцатку по приросту зараженных. Так, Ставрополье, являющееся лидером в регионе, находится на 22 месте, указано на сайте Роспотребнадзора.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

На 12.00 мск 20 октября число активных больных коронавирусом пациентов в СКФО составило 14 481. Лидером по этому показателю является Ставрополье, где их 4928, на втором месте Карачаево-Черкесия – 3467, на третьем Кабардино-Балкария – 1950. В Северной Осетии – 1941, в Ингушетии – 1164, в Дагестане – 1043 и в Чечне – 1043, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По уровню заболеваемости коронавирусом с большим отрывом лидирует Карачаево-Черкесия - там зафиксированы 1859,82 случая на каждые 100 тысяч жителей, тогда как в среднем по СКФО этот показатель равен 684,44.

По данным Росстата на 1 января, самым крупным регионом СКФО по численности населения является Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Общее число заражений коронавирусом в округе достигло 67 971. Наибольшее число заражений зафиксировано на Ставрополье – 19 250, в Дагестане – 15 115, в Кабардино-Балкарии – 9098, в Карачаево-Черкесии – 8658, в Ингушетии – 6707, в Северной Осетии – 6602 и в Чечне – 2541.

Лидером по числу выздоровевших в СКФО является Ставрополье. В крае от коронавируса излечились 13 939 пациентов. На втором месте Дагестан с 13 348 выздоровевшими, на третьем месте Кабардино-Балкария, где излечились 7029 человек. В Ингушетии переболели коронавирусом 5454, в Карачаево-Черкесии – 5161, в Северной Осетии – 5041, в Чечне – 2060. Общее число выздоровевших пациентов достигло 52 032, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".