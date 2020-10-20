Участник голодовки в Батуми возобновил акцию протеста

20 октября 2020, 06:49

В Батуми пять женщин, проводивших голодовку с требованием пособий для безработных и отсрочки выплат по банковским кредитам, 19 октября прекратили акцию протеста после ухудшения самочувствия. Георгий Горгиладзе, ранее прекративший голодовку, возобновил ее перед зданием правительства Аджарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 октября на марше протеста в Батуми горожане заявили о необходимости возобновить работу школ и детских садов. Основные требования протестующих состояли в том, чтобы людям предоставили отсрочку выплат по банковским кредитам, которые были перенесены с апреля 2020 года на октябрь, а также была продолжена выплата 200 лари социальной помощи тем, кто лишился работы из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. После встречи с чиновниками активисты прекратили протестные акции в Батуми. Власти пообещали помочь местным жителям, но ни одно заявление пока не было удовлетворено, заявили активисты, пригрозив возобновлением протестов.

В связи с резким ростом числа случаев COVID-19 власти Аджарии для лечения пациентов с коронавирусом переоборудовали восемь госпиталей общей вместимостью 600 койко-мест. Однако из-за нехватки мест Минздрав Аджарии предписал не госпитализировать бессимптомных больных коронавирусом. Грузинское правительство в связи со вспышкой коронавируса в регионе заявило о прекращении с 25 сентября работы автобусов и маршрутных такси в Аджарии, работа ресторанов и кафе была ограничена.

Первая голодовка окончилась после митинга 7 октября 2020 года, на который пришли более 200 человек, тогда правительство пообещало, что решит вопросы до окончания недели, то есть до 11 октября, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Батуми Мия Кеделидзе.

После этого митинга 12 октября последовал еще один, во время которого к протестующим присоединились водители автобусов и маршруток.

18 октября требование отменить запрет на передвижение общественного транспорта было удовлетворено, и с 19 октября в Батуми заработали маршрутки и автобусы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель НПО "Альтернатива" Хатуна Беридзе.

Восстановлено движение только муниципального транспорта, работа междугороднего транспорта на данном этапе снятия ограничений пока восстановлена не будет, информировало 19 октября со ссылкой на правительство Аджарии агентство "ИнтерпрессНьюс".

"Другие требования до сих пор не удовлетворены, и люди, потерявшие работу, ждут решения властей. Это последний месяц, когда правительство обещало выплачивать пособия, и последний месяц отсрочки платежей", - пояснила Хатуна Беридзе.

Руководитель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе 18 октября встретился с участниками голодовки и заявил, что уже запросил финансовой помощи у грузинского правительства в Тбилиси, передало "Аджара ТВ".

Однако женщины, принимавшие участие в голодовке, не поверили чиновнику на слово и продолжили свою акцию протеста, рассказал 19 октября житель Батуми Георгий Горгиладзе. "Они ушли сегодня, потому что почувствовали себя плохо и хотели вызвать скорую помощь", - заявил он в интервью газете "Батумелеби".

Сам Георгий Горгиладзе начал голодовку 6 октября и вел ее восемь дней. 14 октября мужчина почувствовал себя плохо и вернулся домой. "Сегодня я вернулся, чтобы продолжать голодовку", - заявил Георгий Горгиладзе. Он добивается отсрочки правительством банковских платежей по кредитам и продолжения выплаты пособий для безработных.

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