Врач в защитном костюме. Фото пресс-службы admkrai.krasnodar.ru

07 октября 2020, 08:25

Госпиталь для пациентов с COVID-19 открылся в Нарткале

В связи с ростом числа заражений коронавирусом в Нарткале открылся госпиталь на 100 мест для пациентов с COVID-19, больница уже приняла первых больных, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 сентября из-за роста заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии, 28 сентября в Нальчике возобновил работу с инфицированными COVID-19 госпиталь особо опасных инфекций.

К утру 7 октября в Кабардино-Балкарии число случаев заражения коронавирусом достигло 7765, скончались 94 пациента. На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В открывшийся госпиталь в Нарткале уже поступили первые зараженные COVID-19, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. "В связи с ростом числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией на базе межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале развернут еще один госпиталь особо опасных инфекций. Госпиталь открыт в здании хирургического корпуса и вмещает 100 коек, уже поступили первые больные", – сказано в сообщении, опубликованном 6 октября на странице ведомства в Instagram.

В госпиталях республики медицинскую помощь получают 1062 пациента, из них в реанимациях – 56 человек, отметил региональный Минздрав

Ответы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Вакцинация от COVID-19 в Кабардино-Балкарии вызвала негатив в соцсети", "Минздрав Кабардино-Балкарии объявил о дистанционных медосмотрах селян", "Дагестан вышел на первое место в СКФО по числу умерших от COVID-19".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 октября 2020, 13:18

07 октября 2020, 12:24

07 октября 2020, 11:29

  • Нагорный Карабах заявил об обстрелах Степанакерта

    Азербайджанские военные атаковали столицу Нагорного Карабаха дронами, в городе повреждены жилые дома, сообщили сегодня власти Нагорного Карабаха. Удары также были нанесены ракетами, жители несколько суток находятся в бомбоубежищах, заявил местный омбудсмен.

07 октября 2020, 10:49

07 октября 2020, 10:32

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи