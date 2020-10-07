Госпиталь для пациентов с COVID-19 открылся в Нарткале

07 октября 2020, 08:25

В связи с ростом числа заражений коронавирусом в Нарткале открылся госпиталь на 100 мест для пациентов с COVID-19, больница уже приняла первых больных, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 сентября из-за роста заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии, 28 сентября в Нальчике возобновил работу с инфицированными COVID-19 госпиталь особо опасных инфекций.

К утру 7 октября в Кабардино-Балкарии число случаев заражения коронавирусом достигло 7765, скончались 94 пациента. На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В открывшийся госпиталь в Нарткале уже поступили первые зараженные COVID-19, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. "В связи с ростом числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией на базе межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале развернут еще один госпиталь особо опасных инфекций. Госпиталь открыт в здании хирургического корпуса и вмещает 100 коек, уже поступили первые больные", – сказано в сообщении, опубликованном 6 октября на странице ведомства в Instagram.

В госпиталях республики медицинскую помощь получают 1062 пациента, из них в реанимациях – 56 человек, отметил региональный Минздрав

Ответы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".