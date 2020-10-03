Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах приграничных населенных пунктов

03 октября 2020, 10:39

Ожесточенные бои шли ночью на линии фронта, под обстрел армянских военных попали город Тертер и 14 сел Тертерского, Агдамского, Агджебдинского и Геранбойского районов, сообщило Минобороны Азербайджана.

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Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные перешли в наступление на северном и западном направлениях границ Нагорного Карабаха, идут ожесточенные бои. Нагорный Карабах сообщил о трех сбитых азербайджанских самолетах. По его данным, потери в живой силе Азербайджана превысили три тысячи человек. Азербайджан не подтвердил эту информацию.

"Ситуация на фронте остается напряженной. В течение ночи была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта и ему был нанесен сокрушительный удар. Ожесточенные бои по всему фронту продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

По данным ведомства, ночью под обстрелы армянских военных попали города Тертер, села Шахлаабад, Газиян, Гапанлы, Гайнаг, Аскипара, Хусанли Тертерского района, села Аяг Гарванд, Имамгулубейли, Гарадаглы, Тезекенд Агдамского района, Муганлы, Гиямеддинли, Ранджбарлар Агджебдинского района и Тапгарагойунлу Геранбойского района. Утром продолжился обстрел сел Гузанлы, Алибейли и Аяг Гарванд Агдамского района, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство также заявило, что в ходе боевых действий с 27 сентября по 20.00 2 октября "было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники противника". В частности, уничтожены до 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 38 средств ПВО, десять командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, семь складов боеприпасов, более 130 автомобилей, один зенитно-ракетный комплекс С-300, сообщило военное ведомство.

Напомним, по данным властей Нагорного Карабаха, число жертв среди мирных жителей с 27 сентября по 2 октября составило 11 человек, ранены около 78. Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о 157 погибших военнослужащих за время эскалации конфликта. Генпрокуратура Азербайджана 2 октября заявила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 19 мирных жителей и ранены более 55. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Армения 28 сентября сообщила об одном погибшем при обстреле мирном жителе.

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