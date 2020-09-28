Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: пресс-служба Минобороны Армении

28 сентября 2020, 15:11

Число убитых в боях карабахских солдат выросло до 59

В сегодняшних боях погибли 28 военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, а всего с начала обострения конфликта убиты 59 карабахских солдат, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" писал, что 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. Власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные стремятся уничтожить объекты инфраструктуры. Жители Степанакерта пережидали ночные обстрелы в убежищах, сегодня сигналы воздушной тревоги также призывают горожан прятаться от обстрелов. Азербайджанская сторона продолжает обстрел населенных пунктов, в том числе города Гадрут и Мартуни, сообщили власти Нагорного Карабаха. В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле города Тертер с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало на своем сайте список из 28 солдат, погибших сегодня в зоне конфликта. Большинство из них 2000-2002 годов рождения. 70-х и 80-х годов рождения только два бойца, самый старший из них родился в 1972 году. Звания и обстоятельства гибели погибших не уточняются.

Ранее Минобороны Нагорного Карабаха сообщало о 31 убитом. Таким образом, всего с 27 сентября погибли 59 военнослужащих Армии обороны.

По данным военных ведомств Нагорного Карабаха и Армении, к сегодняшнему утру были ранены около 200 солдат. Среди мирных жителей также есть потери: погибли женщина с несовершеннолетней внучкой, еще около 30 человек ранены. По данным азербайджанской стороны, там в результате артиллерийских обстрелов погибли пятеро мирных жителей и ранены еще 19. Минобороны Армении утверждает, что после ночных боев на отбитых Армией обороны позициях остались тела десятков азербайджанских военных, но Минобороны Азербайджана эту информацию не подтвердило.

В апреле 2016 года также происходило обострение конфликта, сопровождавшееся боями с применением танков и авиации. Посое этого стороныи объявили о перемирии, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". 

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Жители Азербайджана остались без Интернета в связи с боями в Нагорном Карабахе", "Минобороны Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана отчитались о потерях военной техники", "Азербайджан и Нагорный Карабах обменялись обвинениями в обстрелах в зоне конфликта".

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