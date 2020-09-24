Ключевой этап учений "Кавказ-2020" проходит на фоне конфликта между приглашенными странами

24 сентября 2020, 16:08

Участники учений "Кавказ-2020" отрабатывают сегодня уничтожение боевой техники и опорных пунктов противника на полигоне в Волгоградской области. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли, что Азербайджан и Индия могли принять участие в учениях, если бы на приглашение России не откликнулись Армения, Китай и Пакистан.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября на юге России, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии начались учения "Кавказ-2020", к которым присоединились около тысячи военнослужащих из шести стран: Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Минобороны России рапортовало о привлечении к учениям 80 тысяч человек.

Сегодня на полигоне Прудбой в Волгоградской области проходит основной этап учений. Артиллеристы Южного военного округа, используя самоходные установки МСТА-С, должны нанести огневой удар по боевой технике условного противника, расположенной в 15 километрах. На следующем этапе тренировки нужно уничтожить вражеские опорные пункты. Отдельную задачу выполняют снайперы, доставленные на полигон вертолетами. Они должны выстрелами из крупнокалиберных винтовок вывести из строя силовые агрегаты бронемашин и блокировать движение колонны условного противника, обнаруженной при помощи современных оптических и телевизионных приборов, передал сегодня телеканал "Россия 24".

Азербайджан и Индия от приглашения на учения отказались. Отказ Азербайджана от участия в учениях связан, в частности, с июльским обострением ситуации на границе, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Армения использует фактор учений, чтобы напомнить о своем участии в ОДКБ, отметил военный аналитик Азад Исазаде.

Азербайджан готов проводить учения с россиянами без участия Армении

Азербайджан и Армения ранее участвовали в военных мероприятиях совместно с Россией, но в разное время и на разных площадках, указал корреспонденту "Кавказского узла" капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. "Пребывание военных подразделений на одних полигонах на данном этапе напряженных отношений и та, и другая сторона считают недопустимым", – подчеркнул эксперт.

Одна из причин полномасштабного участия Армении в учениях в том, что она является членом организации Договора коллективной безопасности, в то время как Азербайджан в 1999 году вышел из состава этой организации, отметил он.

12 июля обострился конфликт на границе Армении и Азербайджана. С 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек (35 военнослужащих, двое полицейских и мирный житель). Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно.

Дандыкин также напомнил, что с 23 августа по 5 сентября в акватории Каспийского моря на военно-морской базе "Пута" в Азербайджане проходили армейские международные игры "Кубок моря-2020".

"Из-за пандемии в этом году участие в этом масштабном мероприятии ограничилось командами из двух стран – России и Азербайджана. Не прибыли военные Ирана и Казахстана. Каспийская флотилия военно-морского флота России была представлена артиллерийскими кораблями "Махачкала" и "Астрахань", а также спасательным буксирным судном и патрульным кораблем", – сказал Дандыкин. На торжественном открытии "Кубка моря 2020" присутствовали министр обороны России генерал Армии Сергей Шойгу и заместитель командующего военно-морским флотом (ВМФ) России, вице-адмирал Владимир Касатонов, добавил эксперт.

По его словам, случаи, когда силы каких-либо конфликтующих стран участвуют в одних учениях, в целом редки. "Однако на международных учениях встречались, к примеру, военные Китая и Индии. В 2008 году проходили антитеррористические учения с участием воинских подразделений этих стран на территории Индии, а в 2018 году – 12-дневные антитеррористические учения "Рука об руку 2018" проходили уже на территории Китая", – указал Василий Дандыкин.

Индия не стала озвучивать все причины отказа от учений

Индия решила не участвовать в учениях не только по причине пандемии коронавируса, но и потому, что отправка солдат в Россию сопряжена с определенными логистическими трудностями, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе посольства Индии.

Руководитель Центра индийских исследований, кандидат исторических наук Татьяна Шаумян считает, что отказ связан и с тем, что в учениях участвуют Китай и Пакистан. "Но руководство Индии, не акцентируя на сложных отношениях с Китаем и Пакистаном, в своем отказе очень деликатно сослалось на пандемию", – сказала Татьяна Шаумян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, индийские военные принимали участие в торжествах, которые проходили на Красной площади. "Они приезжают в Россию задолго до проведения, к примеру, парада, репетируют прохождение по Красной площади", – рассказала Татьяна Шаумян.

24 июня в Москве прошел парад Победы, в котором приняли участие парадные расчеты 19 государств, включая Индию, Армению и Азербайджан, со ссылкой на Минобороны России передал в день парада ТАСС.

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