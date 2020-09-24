Мигранты садятся в поезд на станции Лихая. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".

24 сентября 2020, 02:45

950 граждан Узбекистана отправились домой из лагеря в Каменске-Шахтинском

715 человек, которые остались в палаточном лагере в Каменске-Шахтинском после отправки очередной группы мигрантов из Узбекистана домой, планируется перевезти в Волгоградскую область.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в микрорайоне Лиховском в Каменске-Шахтинском местные власти организовали палаточный лагерь для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией коронавируса границ. Спустя почти неделю спасатели начали устанавливать второй лагерь в другой части микрорайона, на бывшем стадионе. Граждане Узбекистана пожаловались на тяжелые бытовые условия в Каменске-Шахтинском.  19 сентября домой смогли выехать 730 мигрантов, еще более 900 человек купили билеты на поезд 23 сентября.

Сначала палаточный лагерь для граждан Узбекистана был разбит на железнодорожной станции "Первомайская" в Ростове-на-Дону, в ожидании отправки на родину там находились около трех тысяч человек. 8 сентября оттуда были отправлены домой 950 обитателей лагеря, а остальных власти решили переместить в Каменск-Шахтинск.

Граждане Узбекистана садятся в поезд. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".23 сентября в 19:00 мск 950 мигрантов, которые жили в палаточном лагере в  Каменске-Шахтинском, отправились прямым поездом в Ташкент, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов. По его словам, после отъезда этой группы мигрантов, в лагере остались 715 человек. "Ночью их всех переведут из лагеря на бывшем стадионе в лагерь, который находится на территории "Станции юных техников", а завтра с утра  (24 сентября) начнём разбирать лагерь на стадионе", - рассказал Панов.

Он также сказал, что 24 сентября начнётся продажа билетов на поезд для оставшихся в лагере граждан Узбекистана. По словам главы департамента, этот поезд будет отправлен из города Волжский в Волгоградской области. Со станции "Лихая" больше никого отправлять не будем, подчеркнул он.

По словам Панова, за 24-25 сентября 715 человек на автобусах вывезут в Волжский, после чего будет разобран лагерь на "Станции юных техников".

Мигранты ждут возвращения на родину. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".Во время отправки обитателей лагеря на станции "Лихая" стояла машина узбекского консульства из Ростова-на-Дону, передал корреспондент "Кавказского узла". Консул находится в поезде, разговаривает с людьми, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МЧС. Перед посадкой на поезд у всех уезжающих измеряли температуру.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Мигранты пожаловались на плохие условия проживания в новом лагере в Каменске-Шахтинском", "Пользователи соцсети раскритиковали власти за лагерь мигрантов в Ростове-на-Дону", "Более 1000 азербайджанцев ждут близ Куллара пропуска на родину".

Автор: Вячеслав Прудников.; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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