950 граждан Узбекистана отправились домой из лагеря в Каменске-Шахтинском

24 сентября 2020, 02:45

715 человек, которые остались в палаточном лагере в Каменске-Шахтинском после отправки очередной группы мигрантов из Узбекистана домой, планируется перевезти в Волгоградскую область.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в микрорайоне Лиховском в Каменске-Шахтинском местные власти организовали палаточный лагерь для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией коронавируса границ. Спустя почти неделю спасатели начали устанавливать второй лагерь в другой части микрорайона, на бывшем стадионе. Граждане Узбекистана пожаловались на тяжелые бытовые условия в Каменске-Шахтинском. 19 сентября домой смогли выехать 730 мигрантов, еще более 900 человек купили билеты на поезд 23 сентября.

Сначала палаточный лагерь для граждан Узбекистана был разбит на железнодорожной станции "Первомайская" в Ростове-на-Дону, в ожидании отправки на родину там находились около трех тысяч человек. 8 сентября оттуда были отправлены домой 950 обитателей лагеря, а остальных власти решили переместить в Каменск-Шахтинск.

23 сентября в 19:00 мск 950 мигрантов, которые жили в палаточном лагере в Каменске-Шахтинском, отправились прямым поездом в Ташкент, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов. По его словам, после отъезда этой группы мигрантов, в лагере остались 715 человек. "Ночью их всех переведут из лагеря на бывшем стадионе в лагерь, который находится на территории "Станции юных техников", а завтра с утра (24 сентября) начнём разбирать лагерь на стадионе", - рассказал Панов.

Он также сказал, что 24 сентября начнётся продажа билетов на поезд для оставшихся в лагере граждан Узбекистана. По словам главы департамента, этот поезд будет отправлен из города Волжский в Волгоградской области. Со станции "Лихая" больше никого отправлять не будем, подчеркнул он.

По словам Панова, за 24-25 сентября 715 человек на автобусах вывезут в Волжский, после чего будет разобран лагерь на "Станции юных техников".

Во время отправки обитателей лагеря на станции "Лихая" стояла машина узбекского консульства из Ростова-на-Дону, передал корреспондент "Кавказского узла". Консул находится в поезде, разговаривает с людьми, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МЧС. Перед посадкой на поезд у всех уезжающих измеряли температуру.