Более 900 обитателей лагеря в Ростовской области купили билеты в Ташкент

22 сентября 2020, 18:15

Отправки на родину в Каменске-Шахтинском ожидают около двух тысяч граждан Узбекистана. 19 сентября домой смогли выехать 730 мигрантов, еще более 900 человек отправятся завтра, 23 сентября. Бытовые условия в лагерях улучшены, отметили мигранты.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября в микрорайоне Лиховском в Каменске-Шахтинском местные власти организовали палаточный лагерь для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией коронавируса границ. Спустя почти неделю спасатели начали устанавливать второй лагерь в другой части микрорайона, на бывшем стадионе. Рядом начали расчищать еще одну площадку. Мигранты пожаловались на нехватку мест. Также граждане Узбекистана 18 сентября пожаловались на тяжелые бытовые условия в Каменске-Шахтинском. Они рассказали, что вынуждены проситься в баню к местным жителям, в лагерях нет электричества и воды для душа, не хватает матрасов и одеял.

Сначала палаточный лагерь для граждан Узбекистана был разбит на железнодорожной станции "Первомайская" в Ростове-на-Дону, в ожидании отправки на родину там находились около трех тысяч человек. 8 сентября оттуда были отправлены домой 950 обитателей лагеря, а остальных власти решили переместить в Каменск-Шахтинск.

Отправки на родину 23 сентября ожидают 940 граждан Узбекистана

Завтра, 23 сентября, более 900 жителей Узбекистана уедут домой, они приобрели билеты на поезд, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудники лагеря в Каменске-Шахтинском, который находится в микрорайоне Лиховском на территории станции юных техников.

Также они добавили, что для женщин с детьми и беременных женщин открыли на территории одно из зданий, куда поставили кровати. Там женщины находятся в более комфортных условиях - у них отдельный туалет, вода, теплые одеяла и матрасы, отметил сотрудник полиции, старший по обеспечению правопорядка в лагере.

Людей в лагерь на станцию юных техников перевели из лагеря, который находится на бывшем стадионе после того, как оттуда 19 сентября на родину отправились его обитатели.

На вывозном поезде 19 сентября смогли выехать домой 730 граждан Узбекистана - состав отправился в Ташкент со станции Лихая, сообщил исполняющий обязанности главы Каменска-Шахтинского Александр Срыбный.

"В развернутом правительством области лагере осталось около 950 человек. Следующий поезд, ориентировочно, 23 сентября", - уточнил Срыбный, слова которого привел 21 сентября утром портал "161.ru".

Сейчас в лагере на станции юных техников 940 человек, все они завтра поедут домой, поезд отправляется в 19.00 мск, все билеты проданы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в лагере сотрудники полиции.

Как выяснил корреспондент "Кавказского узла", все граждане Узбекистана в Каменске-Шахтинском размещены в двух лагерях, и пока места для тех, кто будет прибывать, есть. Как в первые дни никто за пределами лагеря не живёт.

Мигранты сообщили об улучшении условий в лагерях

Обитатель лагеря на станции юных техников Изет рассказал, что сейчас "в лагере всё хорошо". "Есть душ, привозят питьевую воду, дают туалетную бумагу, выдали даже зубную щётку. Как бы условиями и отношением я доволен", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Он сообщил, что работал в теплицах. "Работы сейчас нет, и я решил уехать домой. Приехал в этот лагерь на станцию юных техников ещё 13 сентября. На поезд 19 сентября уже не успел купить билеты, но меня тут разместили, места были, и вот вчера купил за 14 тысяч билет на поезд на 23 сентября", - рассказал Изет.

У входа в лагерь с сумками стоял мужчина, который представился Муратом. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что уехал из лагеря 19 сентября, но на российско-узбекской границе его не пропустили, так как, с его слов, оказались не в порядке документы на ребёнка. "На автобусе меня снова привезли в лагерь в Лихую, и вот теперь нужно разбираться с документами", - рассказал мужчина.

В этот момент его жена с ребенком прошли вовнутрь, а к Мурату вышел сотрудник полиции и забрал мужчину с собой, сказав, что будут разбираться с его проблемой.

Возле лагеря корреспондент "Кавказского узла" также встретил мужчину на велосипеде, который сообщил, что привёз помощь землякам. Как рассказал Камиль, он узбек, но уже почти 40 лет живёт в микрорайоне Лиховском в Каменске-Шахтинском.

"Вот привёз ведро слив, но на КПП меня не пропустили, сказали, что проход в лагерь закрыт. Я объяснил, что хочу помочь людям. Тут из магазина в лагерь идут две женщины, я им сливы прям с ведром отдал, пускай кушают и детей кормят. Конечно, они земляки мои, людей жалко, вот помогаю им как могу. Завтра опять сяду на велосипед и приеду к лагерю, что-нибудь привезу. Нужно будет и во второй лагерь поехать узнать, как там дела, спросить, что людям надо", - сказал мужчина.

В лагере, который находится на бывшем стадионе, условия проживания также улучшились, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" узбек Роман, представившийся старшим по этому лагерю.

"Сейчас тут есть и холодная, и горячая вода, провели электричество, в палатках кровати, матрасы, одеяла, подушки. Сейчас примерно 900 человек в лагере, но есть и свободные места. Круглосуточно лагерь охраняет полиция, тут и сотрудники МЧС дежурят, «скорая»", - отметил он.

Обитателям лагерей помогают местные жители

По словам Романа, в лагерь приезжали мусульмане, которые привезли продукты. "А вчера женщина с сыном из местных привезли 15 одеял, которые раздали людям. Конечно, это не пятизвездочная гостиница, мы это понимаем, но условия сейчас хорошие, нас устраивает", - подчеркнул мужчина.



Обитатель этого же лагеря Файзула рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что жил в Ростове-на-Дону, но устал и решил ехать домой. "Жена у меня в том лагере (на территории станции юных техников – прим. "Кавказского узла"), она завтра уедет домой, а я буду ждать следующий поезд, правда пока неизвестно, какого числа он будет, ещё никто не говорил", - заявил он.



Гюльзата рассказала, что с мужем сегодня приехали в Каменск-Шахтинский из такого же лагеря в Самаре.

"Там очень плохие условия, в палатках сырость. Я беременная, и поэтому, когда узнали, что есть лагерь в Ростовской области, мы сюда позвонили знакомым, они рассказали, что тут условия хорошие, и мы решили приехать сюда. Нас на машине привёз земляк, он ехал в Крым и по пути нас забрал", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Она добавила, что 23 сентября может уехать на родину. "Меня готовы отправить завтра домой. Сказали - билет для меня есть в связи с тем, что я беременная. А вот с мужем пока непонятно", - отметила Гюльзата.

Пока корреспондент "Кавказского узла" находился возле лагеря, вопрос Гюльзаты решили. Как сказала женщина, им с мужем предложили два места в купе. "Правда, там билеты по 20 тысяч рублей. У нас деньги есть, поэтому мы согласились купить места в купе, и уже завтра поедем домой", - поделилась радостно женщина.



Обитатель лагеря Саламат рассказал, что денег на питание мало, приходится экономить на продуктах, чтобы хватило на билет. "Хожу в магазин за продуктами из лагеря, покупаю самое необходимое, неизвестно, сколько ещё тут пробудем. Условия сейчас в лагере нормальные, я не жалуюсь. Хочется быстрей домой попасть, работал в Ростове, давно не был дома, устал и скучаю, там родители, поэтому и решил уехать", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.



Гражданин Узбекистана Хамра приехал из Краснодарского края на такси с сыном сегодня утром.

"Работы не стало, говорят, из-за коронавируса, поэтому решил уехать домой. Оставаться без работы в России смысла нет. Те деньги, что заработал, сейчас закончатся и что тогда делать? - посетовал мужчина. - Сейчас устроимся в лагерь, узнаем, когда поезд. Хотели на самолёте лететь, но билеты не смогли купить, их нет, поэтому приехали в лагерь. А вообще ехали в аэропорт из Краснодарского края в Ростовскую область, слышали, что отсюда люди улетали. Но нам сказали в аэропорту - билетов нет, вот и решили в этот лагерь приехать, мы о нём слышали", - отметил мужчина.

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