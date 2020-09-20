20 сентября 2020, 23:23

Отстаивала права человека – добилась судебного решения о неправомерности действий мэрии Астрахани, признавшей пригодным для проживания аварийное общежитие

Деятельность в 2019 году

В 2010 году здание общежития по адресу ул. 1-я Перевозная, 131 в Астрахани было объявлено аварийным, а жильцов переселили в коммунальные квартиры. Спустя 10 лет мэрия выпустила распоряжение, в котором общежитие признавалось пригодным для проживания и стала требовать от бывших жильцов выселения из маневренного фонда и возвращения обратно в опасный дом.

Бывшие жильцы посчитали такое требование равнозначным приглашению на собственные похороны, вспоминая о уже происходивших в Астрахани случаях гибели людей под завалами ветхих домов. Они продолжили бороться за свои права в судах, выходили на пикеты, обращая на свою проблему внимание властей.

Одним из соистцов выступила лидер инициативной группы жителей Лариса Таситова. Уполномоченная другими жильцами Таситова требовала рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу , ссылаясь на экспертные заключения и акты обследования дома. Суд первой инстанции выступил на стороне мэрии.

Жители продолжили одиночные пикеты и попытки достучаться до врио губернатора Бабушкина. В начале июля пикеты Таситовой и других жителей у областной администрации продолжались три дня, а у каждого из пикетчиков было обращение к чиновникам. В нем говорилось, что здание непригодно для жизни и что люди боятся туда въезжать. По словам Ларисы пикеты жильцы проводили для того, чтобы власть не забывала об их проблеме.

В сентябре доводы Таситовой и других соистцов были услышаны Астраханским областным судом: решение суда первой инстанции и распоряжение городской администрации были признаны незаконными и отменены .

В октябре на встрече с заместителем генпрокурора РФ передала ему фотографии аварийного дома и заявила о желании людей остаться на постоянной основе в квартрах маневренного фонда. По факту капитального ремонта, по результатом которого было принято незаконное распоряжение мэрии, были возбуждены уголовные дела.

Биография

Таситова Улбике (Лариса) Галимовна родилась в 1964 году.

В 1984 году окончила Астраханское базовое медицинское училище №1.

Общественная и профессиональная деятельность

Работает медсестрой в Александро-Мариинской областной клинической больнице .

Примечания