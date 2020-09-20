Лариса Таситова на пикете требует не выселять жильцов из маневренного фонда. Фото Алена Садовская для "Кавказского узла".

20 сентября 2020, 23:23

Лариса Таситова

Отстаивала права человека – добилась судебного решения о неправомерности действий мэрии Астрахани, признавшей пригодным для проживания аварийное общежитие 

Деятельность в 2019 году 

В 2010 году здание общежития по адресу ул. 1-я Перевозная, 131 в Астрахани было  объявлено аварийным, а жильцов переселили в коммунальные квартиры. Спустя 10 лет мэрия выпустила распоряжение, в котором общежитие признавалось пригодным для проживания и стала требовать от бывших жильцов выселения из маневренного фонда и возвращения обратно в опасный дом. 

Бывшие жильцы посчитали такое требование равнозначным приглашению на собственные похороны, вспоминая о уже происходивших в Астрахани случаях гибели людей под завалами ветхих домов. Они продолжили бороться за свои права в судах, выходили на пикеты, обращая на свою проблему внимание властей. 

Одним из соистцов выступила лидер инициативной группы жителей Лариса Таситова. Уполномоченная другими жильцами Таситова требовала рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу 1, ссылаясь на экспертные заключения и акты обследования дома. Суд первой инстанции выступил на стороне мэрии.

Жители продолжили одиночные пикеты и попытки достучаться  до врио губернатора Бабушкина. В начале июля пикеты Таситовой и других жителей у областной администрации продолжались три дня, а у каждого из пикетчиков было обращение к чиновникам. В нем говорилось, что здание непригодно для жизни и что люди боятся туда въезжать. По словам Ларисы пикеты жильцы проводили для того, чтобы власть не забывала об их проблеме.

В сентябре доводы Таситовой и других соистцов  были услышаны Астраханским областным судом: решение суда первой инстанции и распоряжение городской администрации были признаны незаконными и отменены 2.

В октябре на встрече с заместителем генпрокурора РФ передала ему фотографии аварийного дома и заявила о желании людей остаться на постоянной основе в квартрах маневренного фонда. По факту капитального ремонта, по результатом которого было принято незаконное распоряжение мэрии, были возбуждены уголовные дела.

Биография 

Таситова Улбике (Лариса) Галимовна родилась в 1964 году. 

В 1984 году окончила Астраханское базовое медицинское училище №1. 

Общественная и профессиональная деятельность

Работает медсестрой  в Александро-Мариинской областной клинической больнице 3.

Примечания

  1. Решение по гражданскому делу - https://oblsud--ast.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=20321721&delo_id=5&new=5&text_number=1
  2. Там же
  3. Региональный портал медицинских услуг - https://doctor30.ru/service/schedule/27869/info

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 сентября 2020, 04:22

25 сентября 2020, 04:02

25 сентября 2020, 03:45

25 сентября 2020, 03:06

25 сентября 2020, 02:29

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи