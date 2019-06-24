Одиночный пикет в Астрахани. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

24 июня 2019, 16:32

Суд поддержал мэрию Астрахани в споре с жильцами общежития

18 семей, которые отказались возвращаться в общежитие после проведенного властями Астрахани ремонта, не смогли убедить суд в непригодности дома для проживания.

Как писал "Кавказский узел", предыдущее заседание суда, состоявшееся 21 июня, прошло на фоне одиночных пикетов шести бывших жительниц общежития. В общежитии был сделан лишь косметический ремонт, при этом в подвале дома уже 10 лет стоит вода, а стены покрылись трещинами, отметили протестующие.

Сегодня судья Ленинского районного суда города Астрахани отказалась удовлетворить коллективный иск 18 семей, которые требовали признать несостоятельным заключение межведомственной комиссии от 1 февраля 2019 года о том, что общежитие пригодно для проживания.

"В пятницу заседали 3,5 часа, сегодня не более двух часов. И судья вынесла решение не в нашу пользу. И это при том, что на прошлом заседании, в пятницу, выступал эксперт, который проводил последнюю экспертизу, от города. На основании этой экспертизы межведомственная комиссия и вынесла решение, что жить в общежитии можно. Однако на суде на прямой вопрос нашего адвоката эксперт ответил, что да, он видел в подвале здания трещины в стенах, в левом крыле - стоящую воду, а в правом - мокроту на полу, признаки влажности и коррозии на несущих конструкциях, столбах. Он сказал, что конструкции здания "ограниченно работоспособны", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из созаявительниц коллективного иска, лидер инициативной группы жителей Лариса Таситова.

По ее словам, судья отказала истцам в ходатайстве о привлечении независимого эксперта. "Когда наша адвокат заявила ходатайство о том, чтоб пригласить еще эксперта с нашей стороны, потому что в наших независимых экспертизах, которые мы делали, были совсем другие результаты, судья ее ходатайство отклонила,- и в итоге вообще вынесла решение не в нашу пользу", - отметила Таситова. Она добавила, что сегодняшнее решение будет обжаловано в Астраханском областном суде.

На сайте Ленинского райсуда Астрахани по состоянию на 16:30 мск 24 июня нет информации о вынесенном сегодня решении по иску жильцов общежития.

Ранее, 20 марта, Астраханский областной суд окончательно признал незаконным вселение одной из бывших жительниц общежития, Гульнар Джалмухамбетовой, обратно в здание. На данный момент Джалмухамбетова является единственной, кому удалось в суде добиться отмены выселения из коммуналки и вселения обратно в общежитие.

Примечание:

"В Астрахани суд вынес приговоры обвиняемым в гибели пяти человек из-за обвала общежития", "В Ростове-на-Дону обрушилась часть мемориального комплекса "Павшим воинам", "Жители Астрахани заявляют о повреждении дома–памятника архитектуры из-за ремонтных работ".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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