Жители аварийного общежития провели одиночные пикеты у здания суда в Астрахани

22 июня 2019, 00:37

Жильцы аварийного общежития на улице 1-я Перевозная в Астрахани боятся возвращаться в свои комнаты, опасаясь, что здание рухнет. После ремонта, проведенного властями, подвал общежития заполнен водой, первый этаж покрылся плесенью, а в стенах видны трещины, заявили жильцы во время одиночных пикетов у здания Ленинского районного суда.

Как писал "Кавказский узел", общежитие на улице 1-я Перевозная в Астрахани было признано аварийным, его жильцов на время ремонта переселили в коммунальные квартиры. В начале 2018 года власти Астрахани потребовали от жильцов вернуться в общежитие после ремонта, однако те отказались. Они уверены, что сделанный ремонт - лишь косметический, и здание может рухнуть. 6 марта бывшие жильцы общежития провели очередной пикет.

20 марта Астраханский областной суд окончательно признал незаконным вселение одной из бывших жительниц общежития, Гульнар Джалмухамбетовой, обратно в здание. На данный момент Джалмухамбетова является единственной, кому удалось в суде добиться отмены выселения из коммуналки и вселения обратно в общежитие.

Возле здания Ленинского районного суда, в котором 21 июня рассматривался коллективный иск 18 бывших жителей общежития, прошли одиночные пикеты. Граждане добиваются в суде отмены решения межведомственной комиссии от 1 февраля о том, что комнаты общежития пригодны для жизни, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Пикет, который начался в 9.00 (8.00 мск) и продолжался до 9.40 мск (8.40 мск), приняли участие шесть бывших жительниц общежития.

Пикетчицы по очереди держали плакаты "Нас выселяют в аварийное общежитие!", "Безопасное жилье гарантировано законом", "Администрация города предоставляет в суд недостоверные факты" и другие. Полиция не мешала проведению акции. По окончании пикета его участницы отправились на заседание суда, которое началось в 10.00 (9.00 мск).

"Чиновники на основании одного блока, одного крыла приняли решение, что во всем здании можно жить, но это не так. Мы с 2009 года заказывали несколько экспертиз, и они не подтверждают, что здание пригодно для жилья, но последняя экспертиза, которую проводил город, показала, что жить можно. На основании именно этой экспертизы межведомственная комиссия в феврале этого года определила - живите, мол, всё хорошо", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц пикетов Лариса Таситова.

По словам женщины, согласно заключению самой первой экспертизы, "надо обследовать фундамент и заполненный водой подвал".

"Если нас всех вселят в это общежитие, то это будет такая же трагедия, которая произошла в июле 2009 года, когда обвалилось общежитие на Савушкина. Я живой свидетель того, что тогда происходило. Люди погибли, люди пострадали, люди были в шоке. Меня до сих пор та ситуация ужасает, я боюсь, что то же самое повторится и у нас. Всё, чего мы сейчас добиваемся, это чтобы не было повторения трагедии", - добавила она.

Утром 22 июля 2009 года на улице Савушкина в Астрахани обрушилось пятиэтажное общежитие завода "Прогресс", из-под обломков были извлечены тела пятерых погибших. В 2012 году Ленинский районный суд Астрахани приговорил к пяти годам лишения свободы предпринимателя Валерия Пряхина, признанного виновным в гибели жильцов обвалившегося общежития. Бывший начальник строительного участка Анатолий Гончар получил три года лишения свободы условно. Некоторые жильцы общежития до сих пор не могут добиться от государства положенных им квартир и вынуждены выходить на пикеты.

С помощью пикетов жильцы общежития на 1-ой Перевозной хотят привлечь внимание к своей проблеме, сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц Нина Савенкова.

"В нашем доме жить нельзя, это опасно, мы боимся туда въезжать. Вода в подвале, трещины в стенах. Весь ремонт, который они там сделали, был косметическим, чисто внешним. Они зачем-то стали делать ремонт в комнатах. У меня, например, сломали дверь, сняли полы. Лучше бы они привели в порядок подвал, в котором вода стоит уже более 10 лет. Мы не можем добиться того, чтоб они провели исследование - грунтовая это вода, канализационная или еще какая-то", - посетовала женщина.

По ее словам, власти "покрасили здание, сделали ремонты в комнатах, а базовые вещи не привели в порядок". "При этом на наш дом была выделена уйма денег, десятки миллионов, но всё это ушло впустую, а нас теперь заставляют туда въезжать, с детьми, чтобы мы рисковали своими жизнями и жизнями своих близких", - заявила пикетчица.

После ремонта в здании общежития усилилась сырость из-за того, что строители убрали вентиляционные шахты, утверждает Агзыя Мусагалиева.

"Здание теперь не проветривается, там сырость, плесень, чернота, первый этаж - вообще весь в плесени! Если бы они реально провели ремонт, сделали всё хорошо, вопросов бы не было. А они берут и зачем-то делают поверхностный ремонт там, где не надо, а где надо - они ничего не исправили. И теперь говорят: "Вселяйтесь". А у меня у мужа два инсульта было, у дочери - двое детишек, мама больная, как я могу туда их привести?! Поэтому мы и боремся", - возмутилась она.

Прохожие либо не обращали на участниц пикета внимание, либо высказывали им поддержку.

"Мне интересно, что происходит в городе, поэтому я и остановился", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" студент АГТУ Тимур, который фотографировал пикетчиц. Он добавил, что положительно относится к тому, что "люди выходят, говорят, борются за свои права и требуют правды".

"Я, конечно, не в курсе ситуации, могу судить ее только со слов этих женщин. Но если это всё правда, то отношение к их пикетам у меня положительное. Если люди считают, что с ними поступают несправедливо, надо об этом говорить", - сказала прохожая по имени Фаина.

На заседании Ленинского районного суда 21 июня, которое продолжалось три с половиной часа, решения по иску жителей общежития принято не было, следующее заседание состоится 24 июня.

"Кавказский узел" не располагает комментариями представителей городской администрации Астрахани. По состоянию на 00.30 мск на сайте мэрии нет реакции на пикеты жителей аварийного общежития.