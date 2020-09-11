Здоровье Ягублу сильно ухудшилось за последние сутки из-за голодовки

11 сентября 2020, 01:40

Оппозиционер Тофиг Ягублу на девятый день отказа от приема пищи упал в обморок, ожидая свидания с родными в СИЗО. Приговор политику может быть изменен, если международное сообщество окажет давление на власти Азербайджана, считают правозащитники и родные осужденного.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку. На следующий день суд его приговорил к четырем годам и трем месяцам заключения. 10 сентября группа правозащитников обратилась в администрацию президента Азербайджана, парламент и к силовикам с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Тофига Ягублу об освобождении и отменить его арест.

Оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. По версии правоохранителей, он совершил ДТП и напал на семейную пару. Политик считает себя жертвой провокации. Его арест партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиционеров, а международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, осудили обвинительный приговор. ЕС, Великобритания и США обратились к властям Азербайджана с призывом пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда.

Ягублу продолжает голодовку в СИЗО-3 в поселке Шувелан девятые сутки, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» его дочь Нигяр Хази. По словам Хази, она с матерью прождала около трех часов, чтобы увидеться с отцом. «Состояние отца плохое. Он с трудом дошел до места встречи качающейся походкой. У него головокружения, и он шел, держась за стену. Он очень слаб, сильно потерял в весе. Ежедневно он худеет на 700 граммов. С начала голодовки он потерял в весе более 10 килограммов», - сказала дочь.

Она отметила, что состояние сильно ухудшилось за последние сутки. «Отец сказал, что с трудом встает с места. Кости ноют, пятки горят. Каждый раз он с трудом встает. Поэтому утром в ожидании встречи, которая должна была быть в 9.30 (по местному времени, 10.30 мск) он встал у двери, полагая, что сейчас его пригласят на свидание с членами семьи. Однако его все не приглашали. В итоге отец упал в обморок, ему вызвали врача. Они померили давление, которое упало до 90/60. Ему не дали лекарств, потому что он голоден и препарат может повредить желудок. Врачи подождали, чтобы отец пришел в себя, после отпустили на встречу», - сказала Хази.

По ее словам, Ягублу не хочет перевода в санчасть, поскольку в СИЗО ему помогают сокамерники, его дважды в день обследуют врачи. «Мы хотим, чтобы его обследовал профессор Адиль Гейбулла, которому мы доверяем. Но его не пускают. На наши обращения официальных ответов не дают, а неофициально говорят, что необходимости нет, поскольку в СИЗО есть свои специалисты», - пояснила Хази.

Она подчеркнула, что никто из официальных структур не поинтересовался состоянием Ягублу. «Только омбудсмен Сабина Алиева и руководство СИЗО просили отца остановить голодовку. Однако отец непреклонен», - отметила Хази.

«Если умру, то буду знать, что умер за родину. Сейчас мне 60 лет, а когда выйду на свободу, будет 65 лет. Все равно через два месяца после выхода на свободу меня вновь арестуют по клеветническому обвинению. Чем жить в тюрьмах, лучше либо умереть сейчас, либо выйти на свободу. Обратного пути нет, мое решение твердое, воля крепкая», - процитировала она слова Ягублу.

О головке Ягублу объявил, выступая на заседании суда с последним словом. Он считает, что судебное разбирательство необъективно. Ягублу заявил, что будет отказываться от приема пищи до тех пор, пока не выйдет на свободу.

Заявления с осуждением приговора отца были сделаны представителями Госдепа США, Евросоюза, посольств США Великобритании, Франции, а также международных правозащитных организаций, отметила Хази.

«Вчера (9 сентября) мы с адвокатом Агилем Лаиджевым были на встрече с посольстве Великобритании. Там были еще представители миссии Европейского союза, дипломаты других европейских стран. Они интересовались уголовным делом и голодовкой отца. Я сказала, что если не будет международного давления и угрозы санкций, отца не освободят», - сказала Хази.

"Дочь Тофика Ягублу... и один из адвокатов Ягублу, Агиль Лаиджев, сегодня днем посетили посольство Великобритании и встретились с дипломатами из ряда стран. Они информировали о суде над Ягублу, приговоре и состоянии его здоровья", - сообщило 9 сентября посольство Великобритании на своей странице в Facebook.

9 сентября международная правозащитная организация Human Rights House призвала власти Азербайджана освободить политзаключенных, в том числе оппозиционного лидера Тофига Ягублу. В стране продолжаются репрессии, усугубленные пандемией COVID-19. "Под прикрытием защиты общественного здоровья правозащитники, журналисты, блогеры, политические активисты подвергались незаконным санкциям, задержаниям и преследованиям. Не объявляя чрезвычайного положения, власти Азербайджана пытались заставить замолчать мирных студентов, правозащитников, проводящих одиночные акции протеста, женщин-правозащитников, протестующих против насилия со стороны полиции, и журналистов, пытающихся пролить свет на вышеупомянутые события", - говорится в заявлении на сайте HRH.

Правозащитники и активисты оценили шансы на освобождение Ягублу

Координатор Союза «За свободу политзаключенных» Эльшан Гасанов считает, что власти могут освободить Ягублу только под давлением Запада и угрозой санкций. «У нас были прецеденты таких поворотов в делах политзаключенных. В сентябре 2017 года власти освободили директора агентства Turan Мехмана Алиева, когда в Сенате США появился проект резолюции, предусматривающий санкции против высокопоставленных чиновников Азербайджана. В январе 2019 года после вмешательства властей было прекращено... уголовное дело против блогера Мехмана Гусейнова", - напомнил он.

"И сейчас возможен такой поворот. По мере продолжения голодовки, акция будет привлекать все больше внимания международных СМИ и, соответственно, повлечет реакцию либеральных Западных политиков, которые будут требовать от своих правительств выполнять обязательства о заботе о правах человека», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Мехман Алиев был задержан 24 августа 2017 года по обвинению в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Сам Алиев обвинения отверг. 2 ноября 2017 года дело было прекращено. Алиев связал это с поддержкой агентства внутри страны и за рубежом - со стороны Совета Европы, Госдепа США, международных организаций Human Rights House Foundation и "Репортеры без границ". Мехман Гусейнов 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. Клеветой суд счел его жалобы на пытки после задержания. За два месяца до завершения срока заключения, 26 декабря 2018 года, Пенитенциарная служба Азербайджана заявила, что Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей. Однако 22 января, после того как президент Азербайджана потребовал обеспечить объективность следствия, дело было закрыто. Брат Гусейнова счел позицию Ильхама Алиева уступкой международному сообществу.

Глава Центра политических и экономических исследований FAR CEENTRE Хикмет Гаджизаде также считает, что освобождению Ягублу может способствовать консолидированная позиция Запада. «Внутри страны есть, конечно, недовольство несправедливостью в отношении Ягублу, но оно пока выплескивается в социальных сетях... Для правительства может стать решающим давление Запада. Если давление будет сильным, то они могут заменить реальный срок Ягублу на условное наказание и обставить это как реверанс Евросоюзу и США", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом Гаджизаде отметил, что международное сообщество не может перегибать палку с оказанием давления на Азербайджан, который обеспечивает геополитические интересы Запада.

По его словам, власти могут внутри страны обставить возможное освобождения Ягублу не как проявление слабости, а демонстрацию высшего гуманизма руководства страны.

Глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы сказал, что в Европарламенте уже готовится проведение обсуждений в связи с приговором Ягублу и его голодовкой. «Ожидаем, что в ближайшие дни такие обсуждения состоятся», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». По словам Гаджилы, инициировала проведение обсуждений на эту тему партия "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE), имеющая фракцию в Европарламенте. Он напомнил, что ALDE в апреле уже выступало с заявлением, в котором осудила арест Ягублу.

Комментариями в Пенитенциарной службы "Кавказский узел" пока не располагает.