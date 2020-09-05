Школьные линейки в Северной Осетии прошли для учеников первых и одиннадцатых классов

05 сентября 2020, 08:34

В условиях пандемии школы Северной Осетии 4 сентября провели линейки, посвященные Дню знаний, только для учеников первых и одиннадцатых классов. Родители учащихся позитивно отнеслись к возвращению к очному обучению, несмотря на угрозу второй волны коронавируса.

Как информировал "Кавказский узел", в школах Северной Осетии с 1 сентября проводилась трехдневная вахта памяти по погибшим при теракте в бесланской школе №1 в 2004 году, а школьные линейки ко Дню знаний были перенесены на 4 сентября.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

4 сентября во всех 190 школах Северной Осетии прошли торжественные линейки для первоклассников и одиннадцатиклассников. Линейки прошли с учетом требований Роспотребнадзора и длились не более 20 минут, сообщается в аккаунте пресс-службы министерства образования и науки республики в Instagram.

"В этом году школы Северной Осетии распахнули свои двери для более 90 тысяч обучающихся, из них впервые звонок прозвучал для 9700 первоклассников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все школы готовы к учебному году в очном режиме в новых условиях, с учетом требований Роспотребнадзора.

Адресованное органам власти в регионах письмо "Об организации работы общеобразовательных учреждений", размещенное на сайте Роспотребнадзора, не содержит требования вводить в школах обязательное ношение масок. Маски и перчатки в школах обязан носить персонал пищеблоков, говорится в документе от 12 августа, подписанном заместителем руководителя Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения России Дмитрием Глушко. Согласно письму, рекомендовано измерять у детей температуру при входе в школу, использовать антисептики для обработки рук, закрепить за каждым классом отдельный кабинет и исключить совместные занятия разных классов в актовых и спортивных залах. "На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения", – указано в документе.

4 сентября на территорию школы пустили учеников и родителей, но последних оставили за специальным периметром, внутри которого были только дети и учителя, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" родительница первоклассницы из Владикавказа Елена.

"Нас пустили... в масках, температуру измеряли при входе у детей только. Им маски не обязательны были. Как обычно полиция обеспечивала безопасность... Родители стояли снаружи огороженной спортивной площадки, дети внутри. Родителей пустили только во двор, а в школу в саму, в классы родителей не пускали", - сказала она.

По ее словам, точный порядок, который будет в школе в связи с риском распространения коронавируса пока не ясен. "У них и раньше так было: классный руководитель встречает на улице, собирает детей всех до урока - в 8.30 уроки - в 8.15 она их всех встречает, заводит. Пока о мерах ничего не объявляли даже старшеклассникам, единственное, что мы знаем, они [дети] будут сидеть в классе, и к ним будут приходить предметники, но в начальной школе это так и было. Какие еще дополнительные меры будут введены, пока не говорили", - отметила она.

Всех учеников запускали в школу без масок, маски были на детях лишь по желанию, добавила она.

"Старшеклассники тоже без масок, всех запускали, только мерили температуру детям. Очереди при этом не было. До этого объявили, что, если вдруг у ребенка температура 37 [градусов], то нужно оставаться дома, то есть каждое утро родителям нужно дома ещё самим мерить температуру. Не знаю, честно говоря, как можно этим обезопаситься, они с родителями вроде из одной среды обитания приходят, попадают в другую, но ребенок может быть носителем и заразить еще кого-то… Я не знаю, как это работает, как это должно обезопасить, когда дети беспрепятственно друг с другом общаются. Думаю, что социальную дистанцию соблюсти невозможно. Если в классе свыше 30 детей, как можно соблюсти дистанцию? Я думаю, что сейчас учителя и школы оказались в непростой ситуации, из которой им нужно выходить. Я не знаю, как они с этим будут справляться. Что касается гардероба, то пока тепло, все и так раздеваются в классе. Да и раньше в нашей школе снимали верхнюю одежду в классе", - рассказала родительница.

Родители считают, что дистанционное обучение возможно лишь в случае реальной угрозы здоровью детей

Жительница столицы Северной Осетии Алина Алиханова сообщила, что ее дочь идет в третий класс, она учится в лицее искусств в хореографическом классе, в котором 30 учеников, а во всем учебном заведении около тысячи учеников.

"В школах 1 сентября ничего не проходило. Дети в принципе нормально воспринимают, они знают, что такое бесланская трагедия, это [трехдневная вахта памяти] не первый год проводится, и они готовы к тому, что не идут 1 сентября в школы. Официальные занятия начинаются только 4 сентября", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, 4 сентября в День знаний прошел один урок, получили учебники, а к полноценным занятиям ученики приступят уже сегодня, 5 сентября.

Она отметила, что приемлет дистанционное обучение лишь в случае крайней необходимости. "Это естественное стечение обстоятельств. Во все времена бывают эпидемии. Может случиться вторая волна вируса. И когда эпидемиологическая обстановка будет не радужной, мы с пониманием отнесемся к дистанционному обучению, потому что от этого зависит здоровье детей... Конечно, мы не против, чтобы в период пандемии или каких-то других угроз для жизни и здоровья детей перейти на дистанционное обучение. Но нужно совершенствовать систему обучения. И несомненно такое обучение должно быть временным, а не на постоянной основе. Школьное обучение должно быть очным", - сказала родительница.

В целом к дистанционному обучению настороженно относятся те, чьи дети в старших классах, считает она. "Сейчас, пока дочь была во втором классе, по все предметам я могла помогать ей сама в обучении. Но не все родители способны на это. Не у всех у них достаточно образования, чтобы помогать даже своим детям - ученикам начальной школы. Даже те, кто изначально был "за" самоизоляцию, уже через месяц резко изменили своё мнение", - рассказала она, добавив, что сторонников заочного обучения среди её знакомых нет.

У жительницы Владикавказа Лауры в этом году старшая дочь пошла в девятый класс, а младшая - в первый, обе учатся в одной из старейших средних школ столицы Северной Осетии, в которой более 2 тысяч учеников.

"Начинаем 4 сентября учиться очно. И я надеюсь, что удастся миновать новой самоизоляции с дистанционным обучением... Пока нет точной информации, как будут проводиться перемены. Предполагается, что все будут в масках. Дети будут в одном и том же кабинете, а учителя будут приходить к ним. Не знаю, правда, как это спасет от распространения инфекции", - сказала она "Кавказскому узлу".

Лаура надеется, что "вторая волна" коронавируса минует их. "Если за девятиклассницу я не столь переживаю, она достаточно взрослая, и без посторонней помощи понимает необходимость готовиться к занятиям, то для первоклассницы в случае "второй волны" и перехода на дистанционное обучение будут сложности. Ведь с первоклассником, да и вообще с учеником начальной школе ещё нужно сидеть рядом, контролировать процесс его обучения... У нас как было: дают новую тему, и ты сам разбираешься в ней. Я для себя так решила: буду искать частных преподавателей, которые будут по предметам дистанционно заниматься с детьми", - отметила она.

В Северной Осетии за время эпидемии коронавирус выявлен у 5013 человек, из них к 5 сентября 4473 выздоровели, еще 67 человек скончались. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

По словам Лауры, среди знакомых родителей девятиклассников нет сторонников дистанционного образования. "Для людей, у которых двое-трое детей, дистанционное обучение было просто катастрофой. В нашем классе родительница есть, она очень серьезно относится к учению... дети у нее отличники, и она первая "взорвалась" в период дистанционного обучения, сказала: "Я устала". Даже у родителей тех, кто не столь обязателен и не очень хорошо занимался в школе, тоже возникают проблемы: им нужно больше заниматься с ними, находясь дома, и это крайне сложно, ведь далеко не каждый родитель может, к примеру, девятикласснику алгебру объяснить", - посетовала она.

По ее словам, 3 сентября родителям в школе, где учатся ее дети, неожиданно объявили о необходимости принести справку об отсутствии коронавируса у ребенка. "Все ринулись получать справки, нужно было пойти к участковому врачу... Я так понимаю, что сегодня [4 сентября] многие все-таки пришли без справок, в том числе и я, потому что невозможно было получить эту справку вчера... возле поликлиник очереди были", - рассказала она.

3 сентября, накануне первого учебного дня в Северной Осетии руководство некоторых школ в срочном порядке оповестило родителей, что детям назавтра обязательно нужна справка из поликлиники о том, что ребенок здоров, сообщил блогер "Кавказского узла" Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева.

"В некоторых школах это было сделано заранее, но в других - нет. Что в итоге получилось, мы видим на этом снимке. Это одна из поликлиник вчера [3 августа]. Аврал был такой, что для получения справки не нужен был ни сам ребенок, ни даже его документы, нужно было только назвать фамилию, не предъявив ничего абсолютно, и тебе выписывают справку о том, что ребенок здоров. Сколько людей при этом заразилось, стоя в этой очереди, сказать трудно", - написал он 4 сентября в своем посте "эпидемсправки для школы (фото)".

На опубликованной фотографии в посте блогера видно, как в узком коридоре учреждения по обе стороны достаточно близко друг к другу у кабинетов находятся более двух десятков человек, в том числе дети.

В преддверии начала учебного года проведены все необходимые профилактические мероприятия, заявили "Кавказскому узлу" в пресс-службе Минздрава Северной Осетии. "Даны рекомендации Роспотребнадзора для образовательных учреждений. Когда готовились к школе, детки проходили диспансеризацию, проведены все необходимые мероприятия. Тесты проводятся в штатном режиме в поликлиниках, вся система отработана, поэтому надеемся, что все пройдет хорошо", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в последние дни отмечается небольшой рост выявленных случаев заболевания коронавирусом. "Мы связываем это с тем, что люди активно в отпуска разъезжались, сейчас возвращаются, режим послаблений действует, поэтому некий рост отмечается небольшой, но все под контролем находится, и надеюсь, так и будет", - заявили в пресс-службе.

В республики пациентов с коронавирусом и подозрением на него размещают в трех медицинских учреждениях. "Взрослое население принимает республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи, там сейчас проходит лечение 253 человека, из них 30 с подтвержденным COVID-19, в реанимации 28 человек, к аппарату ИВЛ подключены 10. В детской больнице у нас 11 деток, из них у четырех подтвержден COVID. В Правобережной центральной районной клинической больнице у нас задействовано родильное отделение", - отметили в Минздраве республики.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".