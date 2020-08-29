Азербайджан опередил Армению по числу новых заражений COVID-19

29 августа 2020, 22:45

Лидером по суточному приросту инфицированных COVID-19 на Южном Кавказе за последние сутки стал Азербайджан, где заболевание подтверждено у 188 пациентов. Число жертв коронавируса в регионе увеличилось на пять за счет Армении и Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 27 августа по числу новых случаев COVID-19 и приросту смертей от коронавируса на Южном Кавказе лидировала Армения.

Первый случай заражения коронавирусом на Южном Кавказе был зафиксирован в Грузии 26 февраля, через два дня, 28 февраля, стало известно о первом инфицированном в Азербайджане, а 1 марта - в Армении. 7 апреля о первых случаях инфицирования заявили в Нагорном Карабахе и Абхазии, а 6 мая – в Южной Осетии. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число жертв COVID-19 на Южном Кавказе достигло 1426. За последние сутки зафиксировано пять смертельных случаев от коронавируса: три в Армении и два в Азербайджане. С начала пандемии больше всего летальных исходов зарегистрировано в Армении, здесь умерли 872 человека. В Азербайджане от инфекции скончались 529 человек, в Грузии – 19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Из непризнанных республик Южного Кавказа четыре смертельных случая были зафиксированы в Абхазии и два – в Нагорном Карабахе.

За последние сутки на Южном Кавказе выявлено 383 новых случаев заражения коронавирусом, 188 из них пришлись на Азербайджан, 175 – на Армению.

При этом Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, остается лидером по общему количеству инфицированных. В стране к 29 августа подтверждено 43 626 случаев заражения коронавирусом; за период пандемии в стране выздоровели 37 563 пациента. Общее число инфицированных в Азербайджане достигло 36 174, за период пандемии излечились 33 579 человек. В Грузии общее число инфицированных составляет 1462, из них выздоровели 1196 человек.

Армения продолжает лидировать среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 1473,35, тогда как в Азербайджане 259,12 случая инфицирования на 100 тысяч жителей, а в Грузии – 39,27.

По данным национальных статистических служб, в третьем квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии, по данным на 1 января 2019 года, проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Из непризнанных республик Южного Кавказа за 29 августа поступила информация о семи новых случаях инфицирования COVID-19 в Абхазии и шести подтвержденных тестах в Нагорном Карабахе. С начала пандемии в Абхазии зафиксировано 315 случаев заболевания коронавирусом, 120 человек выздоровели. В Нагорном Карабахе общее число инфицированных составило 281, из них 252 пациента уже вылечились. В Южной Осетии за период пандемии заразились 89 человек, все они выздоровели.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".