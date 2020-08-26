Число жертв коронавируса в СКФО выросло за счет Ставрополья и Дагестана

26 августа 2020, 18:25

Пять человек умерли за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от коронавируса, из них трое на Ставрополье и двое в Дагестане. Ставропольский край сохраняет лидерство в округе по числу новых случаев заражения.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа сообщалось о двух умерших от коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе, оба летальных случая были зафиксированы на Ставрополье. 24 и 22 августа наибольшее по СКФО число новых смертей от коронавируса было зафиксировано в Дагестане, а 23 августа - на Ставрополье. По числу новых случаев заражения лидером в округе все эти дни был Ставропольский край.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 25 по 26 августа в СКФО зафиксировано пять летальных случаев от COVID-19 - три в Ставропольском крае и два в Дагестане, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число умерших от коронавируса в округе выросло, по официальным данным, до 992. Из них почти половина (487) приходится на Дагестан, 221 – на Ставропольский край, а в остальных регионах округа число умерших значительно ниже. В Кабардино-Балкарии число летальных случаев составляет 77, в Ингушетии – 76, в Северной Осетии – 67, в Чечне – 38, а в Карачаево-Черкесии – 26.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 22 мая с этим диагнозом в республике, по данным представителя федерального медцентра Ирины Трагиры, умерли 820 человек. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату составляло 65. К 24 июля от внебольничной пневмонии в республике, по данным регионального Минздрава, умерли 1194 человека, а число жертв коронавируса на ту же дату составляло 431. 25 августа Управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило, что число случаев заболевания внебольничной пневмонией в январе-июле текущего года в 7,9 раза превысило показатель аналогичного периода 2019 года. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Тесты на COVID-19 за сутки подтвердились в СКФО у 283 человек. Наибольшее число новых случаев заражения (114) пришлось на Ставрополье. В Дагестане тест на коронавирус подтвержден впервые у 65 местных жителей. В Карачаево-Черкесии за сутки зарегистрировано 38 случаев заражения, в Ингушетии – 24, в Кабардино-Балкарии – 20, в Северной Осетии – 17, в Чечне – пять.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло 44 629. При этом лидирует в округе по этому показателю Ставропольский край, где зафиксирован 11361 инфицированный. В Дагестане общее число случаев заражения достигло сегодня 10651, в Кабардино-Балкарии – 6397, в Карачаево-Черкесии – 4898, в Северной Осетии – 4821, в Ингушетии – 4256, в Чечне – 2245.

Из общего числа зараженных уже излечились от коронавируса 37 118 человек, симптомы инфекции все еще наблюдаются у 6519 пациентов. По числу активных больных в округе лидирует Ставропольский край (3479). В Дагестане активных больных 731, в Чечне – 648, в Карачаево-Черкесии 560, в Северной Осетии – 403, в Ингушетии 390, в Кабардино-Балкарии – 308.

По числу зараженных на 100 тысяч населения в округе лидирует Карачаево-Черкесия, здесь этот показатель составляет 1052,14. Меньше всего – 151,82 инфицированных на 100 тысяч населения – в Чечне.

Согласно данным на 1 января, крупнейший по численности населения регион СКФО – Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край (2,8 млн жителей). Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".