Число смертей от коронавируса в СКФО выросло за счет Ставрополья

25 августа 2020, 13:27

Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, оба они жители Ставропольского края. Этот регион лидирует и по суточному приросту числа зараженных.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 и 22 августа наибольшее по СКФО число новых смертей от коронавируса было зафиксировано в Дагестане, а 23 августа - на Ставрополье.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах юга России. Динамика распространения вируса, в том числе в СКФО, фиксируется в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки смерти от коронавируса зарегистрированы только Ставропольском крае, где скончались два пациента.

Всего с начала пандемии в СКФО, по официальным данным, скончались 987 человек. Около половины смертей - 485 - приходится на Дагестан, 218 - на Ставропольский край. В Кабардино-Балкарии насчитывается 77 умерших от коронавируса, в Ингушетии - 76, в Северной Осетии – 67, в Чечне – 38, а в Карачаево-Черкесии – 26, указано в таблице на сайте "Стопкоронавирус.рф", составленной на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Наряду со смертями, причиной которых официально признан коронавирус, в Дагестане во время пандемии зафиксирован всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным регионального Минздрава, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

На Ставрополье за сутки зафиксировано 123 новых случаев заражения. В целом по России Ставропольский край находится на шестом месте по этому показателю, а в СКФо - на первом. В других регионах Северного Кавказа суточный прирост значительно ниже: в Дагестане - 65, в Карачаево-Черкесии - 30, в Ингушетии - 27, в Кабардино-Балкарии - 19, в Северной Осетии - 17, в Чечне - семь, указано в сегодняшней публикации на сайте Роспотребнадзора.

Таким образом, за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 288 жителей Северо-Кавказского федерального округа. Темпы распространения вируса почти не изменились - сутками ранее было зафиксировано 286 случаев заражения.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло 44 346, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф". Больше всего эпидемия затронула Ставропольский край, где зафиксировано 11 247 случаев заражения. Регион с большим отрывом по числу активных больных - 3465. В Дагестане из 10 586 заразившихся продолжают болеть только 710 человек. В Чечне болеет 651 человек из 2240 заразившихся, в Карачаево-Черкесии - 540 из 4860, в Северной Осетии - 401 из 4804, в Ингушетии - 384 из 4232, в Кабардино-Балкарии - 302 из 6377.

При этом по уровню заболеваемости коронавирусом в СКФО с большим отрывом лидирует Карачаево-Черкесия. В республике зафиксировано 1043,98 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей, тогда как средний показатель по федеральному округу - 446,54. Наиболее благоприятная ситуация в Чечне, где только 151,48 случая заражения на 100 тысяч жителей.

Согласно данным на 1 января в Дагестане проживали 3,11 млн человек, это крупнейший по численности населения регион СКФО. На втором месте - Ставропольский край, где живут 2,8 млн человек. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

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