Перевод дела в Генпрокуратуру Азербайджана обнадежил Эльдара Гасанова

26 августа 2020, 20:18

Уголовное дело против бывшего посла Азербайджана в трех балканских странах Эльдара Гасанова по ходатайству защиты выделено в отдельное производство и передано из Службы госбезопасности в Генеральную прокуратуру. Защита выразила удовлетворение "объективным" рассмотрением ходатайства. Такое решение усилило надежду Гасанова на справедливое разбирательство по его делу внутри страны, сказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов был задержан 13 августа в связи с уголовным делом в отношении должностных лиц МИД Азербайджана о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и присвоении бюджетных денег. Гасанов заявил о своей невиновности. На следующий день суд в Баку постановил заключить посла под стражу на три месяца. 17 августа президент Азербайджана отправил Гасанова в отставку. 20 августа Бакинский апелляционный суд оставил жалобу на арест Гасанова без удовлетворения.

Дело против бывшего посла выделено в отдельное производство и передано на расследование из Службы госбезопасности в Генеральную прокуратуру Азербайджана, о чем ходатайствовала защита обвиняемого, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гасанова Адиль Исмайлов.

Гасанову предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и 308-1.1 (нецелевое использование средств госбюджета) УК Азербайджана. По указанным статьям Гасанову может грозить до 7 лет лишения свободы.

По словам адвоката, теперь уголовное дело против Гасанова по ст. 308.2 и 308-1.1 будет расследоваться Следственным управлением генеральной прокуратуры. Он выразил удовлетворение "объективным, и справедливым" рассмотрением ходатайства.

"Хочу еще раз напомнить, что Эльдар Гасанов не признает себя виновным, считает свой арест недоразумением и рассчитывает на решение вопроса в правовой плоскости внутри страны. Удовлетворение ходатайства усилило эти надежды", - сказал Исмайлов.

По его словам, защита настаивала на переводе дела в прокуратуру, поскольку уголовные дела по инкриминируемым Гасанову статьям должны рассматриваться этим ведомством. От других комментариев адвокат воздержался, отметив, что следующим шагом защиты станет ходатайство об изменении меры пресечения и переводе обвиняемого под домашний арест.

По мнению координатора Центра против репрессий и пыток, бывшего члена Коллегии адвокатов Намизада Сафарова, выделение дела Гасанова в отдельное производство и передача его из СГБ в Генпрокуратуру "улучшает положение бывшего посла".

"Общее уголовное дело против бывших высокопоставленных лиц МИД было начато по большему числу статей, в том числе по таким тяжким преступлениям, как присвоение и получение взяток. После выделения дела в отдельное производство Гасанову, очевидно, больше не будет грозить добавление новых обвинений по этим статьям. Кроме того, отдельное следствие по Гасанову уводит его от риска квалификации инкриминируемых ему деяний в составе "организованной группы", что было отягчающим обстоятельством. Кроме того, передача дела предполагает перевод Гасанова из СИЗО СГБ, где более строгие правила содержания, в СИЗО Пенитенциарной службы", - считает Сафаров.

По одному уголовному делу с Эльдаром Гасановым были арестованы заведующий Управлением делами МИД, председатель тендерной комиссии ведомства Фархад Молла-заде, глава хозяйственного отдела этой структуры Салим Ализаде, начальник консульского управления Фаиг Багиров и другие лица. Кроме того, 16 июля был отправлен в отставку глава МИД Эльмар Мамедъяров - его сменил Джейхун Байрамов. Случай с Гасановым стал первым арестом посла в истории Азербайджана со времени восстановления независимости. Послом на Балканах Гасанов был с 2013 года. До этого он 12 лет занимал пост посла в Румынии, а ранее был генпрокурором Азербайджана и служил в органах МВД.

Поворот в ходе следствия эксперт связывает с возможным смягчением (властей) отношения к Гасанову.

"В деле Эльдара Гасанова, безусловно, есть политические оттенки. Он не просто работник дипломатической службы в ранге посла, он еще и бывший генеральный прокурор и заметная политическая фигура, имеющая хорошо налаженные связи как с политическими группами внутри страны, так и за рубежом, и, в частности, в России. Арест Гасанова, скорее всего, надо рассматривать в контексте внутривластной борьбы и устранения с политического поля важной фигуры, который в перспективе может сформировать вокруг себя центр политической силы", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, обвинение Гасанова в нецелевом использовании бюджетных средств "несерьезно". "По информации из СМИ, у Эльдара Гасанова есть достаточно крупные бизнес-активы за рубежом и средства, выделяемые посольству, - ничто, по сравнению с ними. Возможно, после ареста Гасанов предоставил какие-то заверения лояльности, и дело против него постепенно свернут. В Азербайджане и ранее были громкие аресты, к примеру в Минсвязи, но очень скоро задержанные обрели свободу. В мае был арестован замначальника госпоранслужбы, который через два месяца был освобожден из-под стражи", - сказал Сафаров.

Находящийся в политэмирации бывший глава представительств Азербайджана в ЕС и Совете Европы Ариф Мамедов, комментируя дело Гасанова, также указал на его широкие международные политические и деловые связи.

В частности, по словам Мамедова, Гасанов, будучи основателем и генеральным секретарем созданного в 2013 году международного Фонда сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского морей, наладил тесные связи с политиками и представителями деловых кругов многих государств - России, Турции, Казахстана, стран ЕС.

Ариф Мамедов назвал примечательным тот факт, что в возглавляемый Гасановым Фонд вошли его университетские товарищи Ильхам Рагимов и Виктор Хмарин, приближенные к президенту России Владимиру Путину.

"Конечно, политическое руководство Азербайджана не могло не встревожиться бурной международной деятельностью Гасанова, его контактами в околокремлевских кругах. А с учетом того, что Гасанов в прошлом был генпрокурором Азербайджана, а ранее работал в органах МВД, у него есть определенная поддержка в силовых структурах. В случае форс-мажорных обстоятельств Гасанов мог стать опасной фигурой для режима, и, очевидно, его превентивно нейтрализовали", - полагает Мамедов.

Он также считает "несерьезными" обвинения Гасанова в нецелевом использовании бюджетных средств. На его взгляд, Гасанов, напротив, тратил собственные средства для достижения благорасположения высшей власти к себе. Мамедов указал на благоустройство парков и установление памятников Гейдару Алиеву в Бухаресте и Белграде в бытность Гасанова послом в Румынии и Сербии.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов также считает Гасанова важной политической фигурой, которая может быть неугодной официальной власти.

"В свое время для нейтрализации Эльдара Гасанова и отстранения от внутриполитических процессов его фактически сослали на дипломатическую работу. Но и там он развел бурную деятельность, расширил бизнес, политические связи. Одновременно в Азербайджане он наладил тесные контакты с общественными группами, онлайн медиа. У него наверняка сохранились свои люди и в силовых структурах. Умение договариваться с разными группами, играть в плоскости закулисной политики превращало его в потенциального претендента на власть в перспективе. Но, с другой стороны, это сплачивало против Гасанова другие группы внутри власти. И в конечном итоге, внутривластная борьба привела к опале Гасанова", - заявил Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители пресс-служб СГБ и генпрокуратуры оказались недоступны для комментариев.