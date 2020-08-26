Кавказоведы назвали чуждым исламской традиции возложение цветов к обелиску Ахмата Кадырова

26 августа 2020, 03:55

Некоторые обряды, связанные с почитанием умерших, например, возложение цветов на могилы и фотографии на надгробиях, восходят к советским временам, но являются чуждыми и исламской, и чеченской традиции, отметили кавказоведы, комментируя торжественные мероприятия в честь 69-летия погибшего в результате теракта бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Чечне отметили 69-летие бывшего главы республики Ахмата Кадырова, который погиб в мае 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном. Руководители региона и чиновники посетили могилу Ахмата Кадырова в селении Ахмат-Юрт Курчалоевского района, а также возложили цветы к его обелиску в Грозном. Чиновники нарушают запрет ислама возводить памятники, отметили жители республики, которые также отметили, что ни в чеченских традициях, ни в исламе не принято нести цветы на могилу.

Ахмат-хаджи Кадыров в 1999 году с началом второй военной кампании на территории Чечни занял сторону федеральных властей и стал вначале временным главой, а в 2003 году - президентом Чеченской Республики. 9 мая 2004 года он погиб во время праздничных мероприятий на стадионе "Динамо" в Грозном в результате взрыва заложенной под трибуной мощной бомбы, говорится в биографии Ахмата Кадырова, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Музей первого президента Чечни занимает один из этажей здания мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова. На куполе здания установлен 40-метровый обелиск, стилизованный под средневековую боевую башню. На всех четырех сторонах обелиска изображен Орден Победы, у его основания стелы установлена звезда с "Вечным огнем" в память об участниках Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мемориального комплекса Славы.

Имам селения Аллерой Умар Хехоев рассказал 25 августа корреспонденту «Кавказского узла» о традициях почитания памяти умерших родных. По его словам, каждую пятницу рано утром люди приходят на кладбище, чтобы посетить могилы своих предков и помянуть их.

«Читаем молитвы, для некоторых важно просто постоять у могилы, где покоится их близкий человек, подумать. Часто на могилах пришедшие оставляют конфеты в обертках. Обычно потом на кладбище приходят дети, и эти конфеты для них. Считается, что ребенок, съев конфету, таким образом помянет ушедшего в мир иной. Бывает, что и деньги кто-то оставит. Но редко кто возьмет эти деньги, если в доме есть хоть небольшой достаток. Обычно их берут только те, кто действительно в них нуждается», - рассказал имам о почитании памяти умерших.

По его словам, в республике есть два тариката (братства) - кадарийцев и накшбандийцев. «Во время похорон кадарийцы во время молитвы совершают громкий зикр, у накшбандийцев - иной зикр», - сказал Хехоев, добавив, что он относится к тарикату накшбандийцев.

«Мы - последователи Бахауддина Накшбанди, который был против громких зикров. Он считал, что стремление к Богу должно выполняться посредством тихих зикров, в том числе и коллективных», - объяснил он разницу в совершении молитвы вообще, и на кладбище во время похорон в частности.

Хехоев рассказал также, что за могилами ухаживают женщин. «Убирают сухостой, обмазывают глиной бока могилы, оставляя открытой верхнюю часть. Сейчас стали некоторые на могилах сажать цветы, растения, но так, чтобы корни не уходили вглубь земли. И, чтобы вырастая, цветы не закрывали надгробный камень - чурт. Срезанные цветы на могилу не приносят, это у нас не принято», - рассказал он, добавив, что цветы стали сажать на могилах в последние годы, раньше на могильных холмиках росла только трава.

На чеченских кладбищах редко можно увидеть заброшенную могилу

Все в жизни меняется, меняется и вид мусульманских кладбищ, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Урус-Мартана Зура.

«Выложенные плиткой дорожки, могилки обкладывают кафелем, у могил устанавливают скамейки. Более того, все чаще видишь, что чурт, простоявший у изголовья могилы около сотни лет, вытаскивают, а вместо него ставят мраморное надгробие. Того и гляди, будут, как на армянских кладбищах, строить некрополи. Теперь все стараются на могилках посадить цветы. А вот когда проходят похороны, то никто цветы на могилу не приносит, также нет ни корзин с цветами, ни венков с лентами. Это у нас запрещено», - рассказала она.

По ее словам, на чеченских кладбищах редко можно увидеть заброшенную могилу. «Если семья вынуждена была покинуть родину, то всегда есть кто-то из родни, кто уберет сухостой, подправит могилку. А сейчас, в связи с безработицей некоторые, у кого есть деньги, нанимают женщин, которые раз в неделю перед пятницей убирают на кладбище место захоронения их родных за полторы тысячи рублей. Вот такой новый вид кладбищенского бизнеса», - рассказывает Зура.

Она также сказала, что высоких шестов в зелеными флажками, свидетельствующие о том, что здесь покоится шахид, погибший за джихад, сейчас на кладбищах не прибавляется. «Их могилы всегда ухожены, но на них никто цветы не сажает», - добавила Зура.

На чуртах часто изображают предметы, которые свидетельствуют о деятельности похороненного

Археолог Резеда Даутова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что надгробные плиты чурты на могилах стали ставить со времени появления на землях, где жили чеченцы, ислама.

«По одной из версии, впервые вайнахи приняли ислам ещё при жизни пророка Мухаммада в VII веке нашей эры. Об этом свидетельствуют надгробные камни VII-VIII веков по территории Чечни и Ингушетии с аятами из Корана. Однако официальная версия гласит, что исламизация чеченцев началось в XV веке. В Чечне еще долгое время сохранялись захоронения как языческие, так и мусульманские, когда в изголовьях стали ставить чурты. И там стали появляться на арабском языке даты захоронения. Даты рождения не было», - рассказала Даутова.

По ее словам, археологи находили датируемые тем временем чурты, которые лишь отдаленно напоминали фигуру человека. «На многих чуртах была высечена кисть руки - значит, здесь похоронен камнетес или строитель. Мы находили чурт, на котором камнетес старательно изобразил швейную машинку. Это говорило о том, что в этой могиле покоится великая мастерица. Портних в то время среди чеченок почти не было, а женщины, владеющие этой профессией, появились только после Кавказской войны», - отметила Даутова.

По ее словам, на чуртах изображали предметы, которые свидетельствовали о том, какой работой при жизни занимался тот, кто покоится в этой могиле. «Но никогда археологи не находили на чуртах изображение человека. Даже там, где погребение было совершено по языческому обряду, на чурте мы не находили человеческого силуэта. Были петроглифы, изображающие солнце, было ружье, сабли, арбалеты, но владельцы этого арсенала остались для нас инкогнито», - отметила Даутова.

Если чеченец не присматривает за могилой родственника, его авторитет падает

По словам президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, возложение цветов, как и фотографии на надгробиях — это «привнесенный советский-российский обряд, восходящий к иудео-христианской традиции, не имеющей ничего общего с чеченской действительностью».

Кутаев отметил, что не видел ни одной чеченской могилы, где была бы фотография и изображение покойного, вырезанное в камне. «В соседних регионах я такие фотографии и изображения видел. В Чечне - нет», - сказал он.

Спорной, по его словам, остается и традиция почитания памяти покойного через определенные промежутки времени после его смерти. «Сорок дней - это пришло из России. Часть людей на годовщину смерти приносят дома в жертву животное и раздают его мясо, но часть людей считают, что эта традиция не имеет отношения к исламу», - сказал он.

Споры вызывают и паломничества к могилам шейхов и их украшение. «В обществе есть серьезный раскол по этому вопросу. Кто-то считает, что это несовместимо с исламом, а другие говорят, что это традиция, идущая от наших родителей», - заметил Кутаев.

С другой стороны, согласно адатам, каждый человек обязан присматривать за могилами родственников, при этом отметил он. «Если он этого не делает, авторитет такого человека резко падает. Чеченцы обычно порицают таких людей. При любом конфликте это моментально вылезает, им говорят: «Вы за могилами своего отца, матери, брата присмотреть не можете - какое вам уважение?» Поэтому к этим делам относятся ответственно, и кладбища в Чечне ухоженные», - сказал Кутаев.

Могилы обычно посещают в пятницу, чтобы прочесть дуа (молитву) за умерших. «В этот день только читают молитвы, уборку и так далее откладывают на другие дни», - отметил Руслан Кутаев. Он также добавил, что шестами с лентами украшены могилы тех, «кто пал за свой народ, за свою родину».

Что касается отношения к Ахмату Кадырову, то Кутаев отметил, что еще недавно он полагал, что у семьи Кадыровых нет приверженцев, сейчас же, после ряда обращений чеченцев, он изменил свое мнение.

«Такие люди есть. Возможно, их не так много, но они существуют. При этом Рамзан Кадыров является идеалом, образцом для подражания для молодежи, выросшей (часто без отцов) в военные годы, а для более старших людей характерна приверженность обоим — и отцу, и сыну», - заключил он.

На вопрос, видит ли он Ахмата Кадырова в одном ряду с выдающимися героями чеченской истории, например, Байсангуром Беноевским, Кутаев ответил отрицательно. «Байсунгур воевал с теми, с помощью кого Кадыров вошел во власть», - резюмировал он.

Не в чеченских традициях украшать могилы цветами

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности, МГИМО МИД РФ Ахмет Ярлыкапов отметил, что и украшение могил цветами, и фотографии на надгробьях не относятся к чеченским традициям.

«Есть украшение могил шестами с лентами, но это относится к могилам так называемых авлия - святых людей, обычно шейхов того или иного тариката. К таким могилам совершаются паломничества-зияраты, поскольку люди верят, что их молитвы при посредничестве шейха дойдут до Всевышнего. Что касается фотографий, то они появились на надгробиях лишь в советские годы. В последние годы, в связи с реисламизацией Чечни, я вижу, что количество подобных фотографий сокращается», - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что внешне культ Ахмата Кадырова пользуется заметной поддержкой. «Но это государственный, а не народный культ, а такие культы долговременными не бывают», - подчеркнул Ярлыкапов.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко также отметил, что ему не доводилось видеть ни цветов, ни фотографий на могилах во время своих поездок у Чечню. «Подобные вещи вообще противоречат мусульманской традиции», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Малашенко отметил также, что Кадыров-старший является крупной фигурой не только в чеченской, но и в общекавказской и даже в российской истории, но в настоящее время в чеченском обществе не сформировался консенсус в отношении этой фигуры. «Сейчас есть все оттенки - от глубокого уважения до полного отрицания, но преобладания какой-то точки зрения нет», - резюмировал он.

Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Ранее также сообщалось, что в августе 2019 года, когда отмечалась 68-я годовщина со дня рождения Ахмата Кадырова, председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил переименование родного села Рамзана Кадырова в Курчалоевском районе в Ахмат-Юрт. Министр МВД России распорядился назвать именем первого президента Чечни Грозненское суворовское училище. Группа альпинистов установила флаги на пике высочайшей горы в Чечне, предложив назвать его в честь Ахмата Кадырова. В Грозном, других городах и населенных пунктах Чечни именем Ахмата Кадырова названы центральные улицы, в его честь утверждена и высшая награда республики – орден Кадырова. Его имя носит также мечеть "Сердце Чечни" в Грозном, а в составе внутренних войск МВД России есть специализированный полк имени Ахмата Кадырова (бывший батальон спецназа ВВ "Север").