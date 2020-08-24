Вспышка COVID-19 зафиксирована в Калачевском интернате

24 августа 2020, 07:21

Часть пациентов Калачевского психоневрологического интерната изолированы после вспышки коронавируса, остальные проходят обследование, сообщил 23 августа оперштаб Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 августа число зараженных коронавирусом в Волгоградской области достигло 11 299, 109 из них выявлено за последние сутки. Умерли от коронавируса 84 пациента.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Калачевском психоневрологическом интернате в Волгоградской области произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщило 23 августа со ссылкой на оперативный штаб Волгоградской области агентство "Высота 102". Число случаев заражения не уточняется, однако, по данным оперштаба, из выявленных за сутки с 22 по 23 августа 109 новых случаев заражения коронавирусом, 26 зафиксировано в Калачевском районе.

"Пациенты изолированы и получают всю необходимую медицинскую помощь... Обследование сотрудников и пациентов продолжается", - приводит сообщение оперштаба "Волгоград-онлайн".

Недавно в интернате начался ремонт одного из трех корпусов, из-за этого пациенты были вынуждены проживать там в стесненных условиях, сообщило со ссылкой на работника сферы соцобеспечения интерната издание. По словам сотрудника, пациентов из корпуса, где ведутся работы, частично разместили в двух оставшихся помещениях, тридцать человек вывезли в другой интернат. Он предположил, что это могло способствовать распространению вируса среди пациентов интерната.

"Кавказский узел" также писал, что в июле горсуд Урюпинска оштрафовал на 50 тысяч рублей директора местного психоневрологического интерната за слабый контроль соблюдения санитарных норм.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".