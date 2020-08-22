Ростовская область заняла первое место по числу новых смертей от коронавируса в ЮФО

22 августа 2020, 19:02

Одиннадцать человек скончались за сутки от коронавируса в Южном федеральном округе, из них пять пришлись на Ростовскую область. Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии в округе достигло 685, а число подтвержденных случаев инфицирования – 49 625.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская область несколько дней лидировала в ЮФО по суточному приросту смертей от COVID-19 до 21 августа. В этот день власти сообщили о шести умерших пациентах в округе, трое из которых – в Краснодарском крае.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число жертв COVID-19 в ЮФО достигло 685. За последние сутки зафиксировано 11 смертельных случаев от коронавируса: пять - в Ростовской области, три – в Краснодарском крае, два – в Астраханской области и один – в Волгоградской области, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Больше всего случаев смерти от COVID-19 зафиксировано в Ростовской области – 306. На втором месте Краснодарский край, здесь с начала пандемии умерли 157 человек. В Волгоградской области 84 летальных случая, в Астраханской – 65, в Калмыкии – 48, в Адыгее – 25, указано в таблице на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число инфицированных COVID-19 в округе выросло за сутки на 428 и достигло 49 625. По числу новых случаев заражения также лидирует Ростовская область (129 новых случаев). В Краснодарском крае тесты на вирус подтвердились за сутки у 88 человек, в Волгоградской области – у 85, в Калмыкии – у 69, в Астраханской области – у 38, в Адыгее – у 19.

Лидерство по общему числу заражений с начала пандемии также сохраняет Ростовская область, в регионе зафиксирован 15 761 случай инфицирования. На втором месте Волгоградская область, где число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 11 190. В Краснодарском крае 10 422 инфицированных, в Астраханской области – 5369, в Калмыкии – 3669, в Адыгее – 3214, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

По числу активных больных наихудшая по ЮФО ситуация остается в Волгоградской области. Там болеют коронавирусом 3507 пациентов, выздоровели 7599 человек. В Ростовской области 2137 больных коронавирусом, на Кубани – 1507, в Калмыкии – 1148, в Астраханской области – 637, в Адыгее – 495. Общее число активных больных коронавирусом в округе составляет 9431.

При этом заболеваемость коронавирусом в Калмыкии выше, чем в других регионах ЮФО – там 1353,20 случая на каждые 100 тысяч населения. В Адыгее этот показатель составляет 694,04, в Астраханской области – 533,81, в Волгоградской области – 449,21, в Ростовской области – 375,46. Лучше всего ситуация на Кубани – 183,63 случая заражения на 100 тысяч человек.

Самым населенным регионом ЮФО является Краснодарский край, здесь по данным на 1 января 2020 года живет 5,67 млн человек. Население Ростовской области составляет 4,197 млн человек, Волгоградской области – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте Росстата.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".