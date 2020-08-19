19 августа 2020, 21:00

Волгоградские власти решили штрафовать перевозчиков за пассажиров без масок

За отсутствие масок у пассажиров в общественном транспорте с 25 августа начнут штрафовать перевозчиков, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области. За сутки коронавирус в регионе подтвердился у 87 человек, информировал оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области при сохранении режима самоизоляции с 14 мая разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. С 20 мая было введено обязательное ношение масок и перчаток в местах общественного пользования, однако с 8 июня обязательное ношение перчаток было отменено. В июле из-за отсутствия положительной динамики по заболеваемости коронавирусом власти передумали сокращать число коек для больных COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, где указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"С 25 августа отвечать за соблюдение масочного режима будут не только пассажиры, но и перевозчики", - приводит сегодня сообщение пресс-службы администрации Волгоградской области "Интерфакс". Перевозчики обязаны не допускать в маршрутки граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания, в противном случае они будут оштрафованы, отмечается в сообщении.

Ношение маски остается обязательным также в местах общего пользования, в том числе на вокзалах, аэропортах, остановках.  Кроме того, во всех общественных местах рекомендуется носить перчатки.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен, также под запретом остаются торжественная регистрация брака в ЗАГСе, проведение массовых мероприятий, запрещена работа ночных клубов, театров и кинотеатров, сообщает со ссылкой на администрацию региона.

За сутки коронавирус подтвердился у 87 человек,  общее число зараженных возросло до 10939, 80 умерли,  7150 выздоровели, следует из сообщения оперативного штаба на сайте администрации Волгоградской области.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина — в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Рост коммунальных тарифов на фоне пандемии встревожил жителей Волгоградской области", "Директор интерната в Урюпинске оштрафован после вспышки COVID-19", "Волгоградская область стала лидером в ЮФО по числу новых случаев COVID-19".

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