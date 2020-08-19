Медицинский работник в защитном костюме. Фото пресс-службы Краснодарского края

19 августа 2020, 11:58

Дагестан обогнал Ставрополье по числу смертей от COVID-19 за сутки

За сутки в Дагестане зафиксированы четыре смерти от коронавируса, а на Ставрополье три. Край также сохранил лидерство по числу заражений, COVID-19 подтвердился у 135 пациентов.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 августа лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса стал Ставропольский край, за сутки с 14 на 15 августа в регионе от COVID-19 умерли  четверо пациентов, 18 августа Ставрополье также опередило другие регионы округа по числу заражений с начала эпидемии.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 18 на 19 августа в СКФО зафиксированы семь смертей от коронавируса, из них четыре пришлись на Дагестан и три – на Ставрополье, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 в округе достигло 956. Больше всего их в Дагестане – 474, на втором места Ставрополье – 203. Третье место разделили Кабардино-Балкария и Ингушетия, в обоих регионах зафиксировано по 75 летальных исходов от коронавируса. Далее идут Северная Осетия – 67, Чечня – 37 и Карачаево-Черкесия – 25, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки с 18 на 19 августа в СКФО коронавирус подтвержден у 272 пациентов. Больше всего новых заражений на Ставрополье – 135, на втором месте Дагестан – 59, на третьем Ингушетия – 26. После нее расположились Карачаево-Черкесия – 18, Кабардино-Балкария – 17, Северная Осетия – 12 и Чечня – 5, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений с начала эпидемии в СКФО возросло до 42 663. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 10 480, на втором месте Дагестан – 10 210, на третьем Кабардино-Балкария – 6273. Затем идут Северная Осетия – 4712, Карачаево-Черкесия – 4688, Ингушетия – 4095 и Чечня – 2205, сообщается на сайте.

По числу вылечившихся от коронавируса на первом месте Дагестан – 9130, на втором Ставрополье – 6993, на третьем Кабардино-Балкария – 5893. После нее идут Северная Осетия – 4302, Карачаево-Черкесия – 3969, Ингушетия – 3585 и Чечня – 1498. Общее число излечившихся от COVID-19 в округе достигло 35 370, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

На 10.30 мск 19 августа в СКФО зафиксировано 6337 болеющих коронавирусом пациентов. Больше всего активных больных на Ставрополье – 3284, на втором месте Карачаево-Черкесия – 694, на третьем Чечня – 670. После нее расположились Дагестан – 606, Ингушетия – 435, Северная Осетия – 343, Кабардино-Балкария – 305, следует из данных Роспотребнадзора.

Самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан  – там проживают 3,11 миллиона человек, на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей, следует из данных Росстата на 1 января 2020 года. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Водители из Ставрополья и Дагестана указали на усиление контроля при въезде в Чечню", "Муфтият Чечни ужесточил меры самоизоляции в мечетях на Курбан-байрам", "Власти усилили контроль за соблюдением мер безопасности из-за COVID-19 в Чечне".

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